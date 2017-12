Bejelentették a brexit újabb következményét

A brit belügyminisztérium pénteki bejelentése szerint várhatóan 2019 októberétől kerül forgalomba ismét a kék brit útlevél.



A jelenlegi bordó útlevél fedőlapjának tetején a European Union felirat látható, alatta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága megjelölés, majd a brit királyi ház hivatalos címere.



Az EU-tagságra utaló felirat a belügyi tárca pénteki tájékoztatása szerint már 2019 márciusában, a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában lekerül az új útlevelekről, de az akkor kiállított új úti okmányok színe még bordó lesz. A brit kormány a kék színű útlevelek előállítására ugyanis csak a kilépés után köt majd új szerződést a gyártóval.



Nagy-Britanniában 1988 óta bocsátanak ki bordó útleveleket az akkori Európai Gazdasági Közösség iránymutatása alapján, de ez valójában soha nem volt kötelező - csak ajánlásként fogalmazódott meg a színharmonizálás a közösségen belüli utazás és az úti okmányok ellenőrzésének megkönnyítése végett.



London nem lépett be az uniós belső határellenőrzést lebontó schengeni övezetbe, Nagy-Britanniában ugyanakkor személyi igazolvány sem létezik, így az útlevél továbbra is a brit állampolgárok elsődleges úti okmánya az EU-n belüli utazásokhoz.



Az első kék brit útleveleket 1921-ben állították ki, az utolsó 2003-ban járt le.



Brandon Lewis, a brit belügyminisztérium bevándorlásügyi államtitkára pénteken a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: a kék útlevél újbóli meghonosítása is annak a jele, hogy "a kilépés az Európai Unióból egyedülálló lehetőséget teremt a brit nemzeti önazonosság helyreállítására".