Beismerte tíz rohingja muszlim lemészárlását a mianmari hadsereg

"Inn Din falvának lakosai és a biztonsági erők tagjai beismerték tíz bengáli terrorista meggyilkolását" - áll az említett közleményben. A többségében buddhista lakosságú ország kormánya rendszeresen "bengálinak" nevezi a rohingja kisebbség tagjait, mivel a szomszédos Bangladesből érkezett illegális bevándorlóknak tekinti őket.



A katonák és a civilek azért gyilkolták le ezeket a rohingjákat, mert azt feltételezték róluk, hogy a kormány által terrorszervezetnek nyilvánított Arakáni Rohingja Megmentő Hadsereg (ARSA) tagjai - áll a tömegsírt megvizsgáló katonai bizottság által közzétett jelentésben.



Az ARSA tavaly augusztusban összehangolt támadást indított több rendőrőrs és egy katonai támaszpont ellen Arakánban. A rajtaütések nyomán fegyveres összecsapások törtek ki, a mianmari hadsereg ezután - megnevezése szerint - "tisztogató akcióba" kezdett az állam területén. Az erőszakhullám elől a rohingja muszlim kisebbség több mint 650 ezer tagja menekült Bangladesbe augusztus vége óta.



A mianmari hadsereg most először ismeri be, hogy rohingjákat mészárolt le, az ezzel kapcsolatos vádakat a hadsereg eddig rendszeresen visszautasította. Szintén ez az első eset, hogy a hadsereg említést tesz egy tömegsír létezéséről az állam területén.



A nemzetközi közösség és jogvédő szervezetek etnikai tisztogatással vádolják a mianmari biztonsági erőket, amelyek szemtanúk beszámolói szerint falvak gyújtottak fel, embereket mészároltak le és nők tömegét erőszakolták meg "tisztogató" akciójuk során.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának korábbi jelentése szerint a rohingják szabad mozgását, az oktatáshoz és a munkához való jogát is korlátozzák Mianmarban.