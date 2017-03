Befolyásos ukrán politikus bírálja a kettős állampolgárokat büntetni szándékozó törvénytervezetet

A politikus a Zerkalo Nyegyeli című, mértékadónak tartott ukrán politikai hetilap hétvégén megjelent számának adott interjújában kifejtette, tudomása szerint Kárpátalján gyakorlatilag minden vállalkozónak van az ukrán mellett még egy állampolgársága. Úgy gondolom, e megye lakosságának mintegy 30-40 százaléka nem csak Ukrajna állampolgára - tette hozzá.



"Ha őket megfosztjuk az ukrán állampolgárságtól, akkor kiderül, hogy egyes térségekben csak más államok polgárai élnek" - mutatott rá, feltéve a kérdést, hogy mi történik akkor, ha "odaadjuk a területeket". Az ukrán elnöki hivatalban senki nem gondolkodik stratégiában - vélekedett.



Andrij Szadovij kifejtette, meggyőződése, hogy Ukrajnának van egy nagyon értékes erőforrása, nevezetesen: a világ különböző országaiban élő ukránok. Nagyon jó lenne, ha nekik lenne ukrán állampolgárságuk, mert hatékonyabban vonhatnánk be őket az együttműködésbe - mondta.



Az állampolgársági törvénytervezet szerinte esetleg csak "pontszerű" problémákat oldana meg. Mint kifejtette, az államfőnek nem tetsző egyes üzletembereknek három-négy állampolgárságuk is van, valószínűleg az ő orruk alá akar borsot törni. A politikus ezt nevetségesnek tartja, mert szerinte nem bizonyítható a többes állampolgárság megléte, így nem oldható meg az elvétel sem.



Kérdésre válaszolva Andrij Szadovij azt állította, hogy neki nincs és soha nem is volt más állampolgársága. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója az interjúra reagálva közölte, nem felel meg a valóságnak Szadovij állítása, amely szerint kettős állampolgár lenne Kárpátalja lakosságának 30-40 százaléka.



A megyevezető Moskal.in.ua személyes honlapján tett bejegyzésben azt írta, nagyon csodálkozik azon, hogy egy ilyen komoly politikus hasonló kijelentéseket tesz. "El nem tudom képzelni, honnan vette az információt, talán Szadovij úr a pártjával személyesen portánkénti bejárást végzett Kárpátalján, és megszámolta a külföldi állampolgárokat" - jegyezte meg ironikusan a megye kormányzója.



Moszkal azt írta, nem érti, hogyan lehet teljes komolysággal állítani, hogy egyes térségekben csak külföldi (kettős) állampolgárok élnének, és ennek kapcsán területek más országoknak történő átadásáról elmélkedni. A megye kormányzója tiltakozott az ellen is, hogy Kárpátalja lakóit ukrán szakértők, újságírók, politikusok, akik szerinte soha nem jártak a vidéken, a médiában minden alap nélkül gyakran illetik a szeparatizmus vádjával. Szerinte ez nagyfokú felelőtlenségre vall.