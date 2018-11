Bécsnek nem sikerült dűlőre jutnia az Airbnb-vel

A magánszállások adózásának egységesítése és ellenőrizhetősége érdekében Bécs 2017-ben szigorította idegenforgalmi törvényét. Ennek értelmében minden magánszállásadónak bejelentési kötelezettsége van, a kiadott lakás vagy szoba után helyi adót köteles fizetni, melynek befizetéséhez külön bankszámlát kell nyitnia.



A törvény az online platformokat pedig a magánszállások adatainak kiadására kötelezi. Mivel az adóelkerülő szállásadókat tetemes, akár 2.100 eurós bírság is fenyegetheti, ezért a törvény életbelépése után sok magánszállásadó önszántából teljesítette bejelentési kötelezettségét, ezzel jelentősen növelve Bécs idegenforgalmi bevételeit.



Mivel a magánszállások piaca továbbra is nehezen ellenőrizhető, Bécs egyeztetésekbe kezdett a szállásmegosztó portálokkal, hogy az adót rajtuk keresztül kapja meg. Ezzel nemcsak az önkormányzat járt volna jól, de a bécsi magánszállásadók válláról is lekerült volna egy adminisztrációs teher. Összesen 13 szállásmegosztó portállal már sikerült is megegyezni, az Airbnb-vel akkor feneklettek meg a tárgyalások, amikor a társaság megtagadta, hogy a város ellenőrizhesse, a befizetett adó megegyezik-e a valóban kiadott szobák után járó adó összegével.



Abba sem ment bele, hogy gyanús esetekben kiadják a szállásadók személyes adatait. Így a továbbiakban az Airbnb megkapja majd a hivatalos felszólítást, hogy adja ki az ügyfelei adatait. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a város közigazgatási eljárást indít ellene. Bár az Airbnb-vel való megegyezés célja az volt, hogy a szállásadók életét megkönnyítse, a tárgyalások megszakításával a szállásadók számára Peter Handke szerint ezután sem változik semmi.