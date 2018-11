Bécs már karácsonyi lázban ég

A Christkindlmarktot is magában foglaló Wiener Weihnachtstraum bejárata © Stadtwienmarketing A Bécsi Városháza előtti karácsonyi álomvilág, a Wiener Weihnachtstraum felülnézetből © PID / Christian Jobst

Karácsonyi vásár a Remise Közlekedési Múzeumban © Christian Husar

Az utolsó simításokat végzik a Bécsi Kertészeti Vállalat, az MA 42 munkatársai a híres Christkindlmarkt fenyőfáján, amelyet több mint kétezer LED fénye von majd ünnepi fénybe. A 28 méteres fa a karintiai Metnitz községből érkezett az osztrák fővárosba, hogy Bécs legszebb karácsonyfája lehessen.Teljes pompájában 2018. november 17-től lehet megcsodálni.Bécs legnagyobb és legismertebb karácsonyi vására, a Christkindlmarkt 2018. november 16-án nyitja meg kapuit, a látogatók 152 standnál válogathatnak a karácsonyi dekorációk, ajándékok és szezonális finomságok között. A karácsonyi vásárt – a korábbiakhoz hasonlóan – karácsonyi álomvilág veszi körül, ahol a gyerekeket régi és új attrakciók, például körhinta, korcsolyapálya és Jézuska-műhely várja. A vásárnak idén már saját okostelefonos alkalmazása is van, amellyel – a Pokémon Go mintájára – a gyerekek virtuális ajándékokat gyűjthetnek, hogy aztán igazi ajándékokra cseréljék az S.O.S Gyermekfalvak kis lakói számára.Szintén ezekben a napokban, vagyis november 16-17-én nyit még számos hagyományosnak számító karácsonyi vásár Bécsben, így az Altwiener Christkindlmarkt a Freyungon valamint a karácsonyi vásár a Stephansplatzon, a Michaelerplatzon, a történelmi hangulatú Spittelbergen, a Türkenschanzparkban vagy a Práternél, a Riesenradplatzon.Néhány nappal később, november 21-én, illetve november 24-én indul a szezon a Maria-Theresien-Platzon és a Schönbrunni Kastélynál. A Karlsplatzon, a Karlskirche előtt "Art Advent" mottóval november 23-tól megrendezett vásár keretében nemcsak igényes kézműves és iparművészeti termékek várják a látogatókat, de művészi installációk, tűztánc, utcaszínház és koncertek is.Aki pedig egy napot sem szeretne már várni a karácsonyi hangulatra, az akár már most is ellátogathat a Museumsquartierba, ahol november 8. óta javában zajlik a téli program. Közkívánatra ismét működik a curling-pálya, a medence helyén pedig nagy autóversenyek zajlanak távirányításos autókkal, de micro-extremebowlinggal - a teke, a biliárd és a golf keverékével - is el lehet ütni az időt, miközben a MQbis-nek nevezett pavilonokban különböző puncsvariációkat és snackeket szolgálnak fel, a hangulatot pedig fényjáték, puncskoncert és DJ-k teszik teljessé. Természetesen a Museumsquartiernak is van karácsonyi vására – nem is egy! Míg az MQ Pointban rendhagyó karácsonyi dekorációk és vicces ajándékötletek között válogathatnak az érdeklődők, addig a Winter Wamp-on, Bécs egyetlen nemzetközi szabadtéri dizájnervásárán osztrák és külföldi dizájnerek váltják egymást. December első hétvégéjén pedig, a Weihnachtsquartier keretében mintegy száz osztrák és külföldi fiatal márka kreációi kelletik magukat.BKV-rajongóknak kötelező a Remise Közlekedési Múzeum karácsonyi programja: november 30. és december 16. között, péntektől vasárnapig mesebeli álomvilággá változik a Ludwig-Koeßler-Platzon található egykori villamosremíz. A történelmi épületet sütemény- és puncsillat lengi be, miközben a színpadon a metróaluljáróból jól ismert együttesek lépnek fel, az épület körül pedig egy karácsonyi díszbe öltöztetett oldtimer-villamos köröz. A karácsonyi vásár szerepét a múzeumshop tölti be, ahol hógömbök, a villamosok és buszok üléshuzatával megegyező mintájú sapkák és sálak valamint Wiener Linien-mintás kekszesdobozok várják, hogy a karácsonyfák alá kerüljenek.