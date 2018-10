Bécs fenntartásokkal él az ENSZ migrációs csomagjával kapcsolatban

Az osztrák kormány szerdán bejelentette, hogy fenntartásokkal kíván élni az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadásával kapcsolatban.



"Nagyon kritikusan tekintünk egyes pontokra, amelyeket az egyezménybe akarnak belefoglalni" - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár Bécsben a kormányülést követően, anélkül, hogy megnevezte volna a paktum kifogásolt pontjait.



Kurz ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Ausztria nemzetközi jogilag kötelező érvényű fenntartással kíván élni a migrációs csomag azon pontjaival kapcsolatban, amelyeket elutasít. Mint mondta, kormánya még részletekbe menően megvitatja, miként járjon el a kérdésben.



A fenntartás olyan egyoldalú nyilatkozat, amellyel valamely állam egy szerződés aláírása, megerősítése, elfogadása, jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozás során kifejezésre juttatja, hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek jogi hatályát a reá való alkalmazásban kizárni vagy módosítani óhajtja.



"Minden esetben olyan úton akarunk járni, amely továbbra is megőrzi Ausztria szuverenitását" - hangsúlyozta az osztrák kancellár. Leszögezte, migrációs kérdésekben továbbra is maguk akarnak dönteni.



Kurz az APA osztrák hírügynökség szerint kijelentette: az osztrák kormány az ügyben szorosan egyeztetni kíván a paktummal szemben kritikus Svájccal és Dániával.



Kurzhoz hasonló állásponton volt Heinz-Christian Strache szabadságpárti osztrák alkancellár is, aki úgy fogalmazott: nem szeretné ha a migráció alapvető emberi jog lenne. Kiemelte: minden országnak saját magának kell kézben tartania bevándorlási politikáját.



Kijelentette: Ausztria még nem határozott arról, kilép-e az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából. Az erre vonatkozó vizsgálat még folyik - tette hozzá.



Az osztrák ellenzéki pártok ugyanakkor bírálták a kormány ezzel kapcsolatos politikáját.



"Ausztria nem játszhat egy ligában Donald Trump amerikai elnökkel és Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Ez ártana hírnevünknek, amelyet hídépítőként és hiteles partnerként szereztünk" - hangoztatta Alma Zadic, az ellenzéki Pilz Listája nevű párt külpolitikai szóvivője közleményében.



Az ellenzéki liberális NEOS (Új Ausztria és Liberális Fórum) párt külpolitikai szóvivője szintén aggályait fejezte ki. Stephanie Krisper szerint az osztrák kormány a paktum kilátásba helyezett alá nem írásával szembehelyezkedik a nemzetközi közösséggel, ami - mint fogalmazott - "végzetes jelzés". Ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy a paktum amúgy sem bír kötelező erővel.



Svájcban ugyanakkor a végrehajtó hatalmat gyakorló szövetségi tanács (Bundesrat) a nap folyamán nyilatkozatot fogadott el arról, hogy jóvá fogja hagyni a világszervezet migrációs csomagját. Az alpesi ország vezetése által megfogalmazott nyilatkozat leszögezi, hogy a paktum Svájc érdekében áll.



Ugyancsak szerdán a dán kormány azt közölte: számára is fontos, hogy az államok maguk dönthessenek bevándorlási politikájukról. A koppenhágai külügyminisztérium sem tett említést a paktumhoz fűzni kívánt, konkrétan megfogalmazott fenntartásokról.



Eddig az Egyesült Államok és Magyarország lépett ki a migrációs csomag jóváhagyási folyamatából, s Lengyelország is fontolgatja, hogy így tesz.



Az ENSZ globális migrációs csomagját júliusban fogadta el a szervezet 193 tagállama az Egyesült Államok kivételével. A paktum, amelyet a tervek szerint idén decemberben fogadnak el - nem kötelező jelleggel - a marokkói Marrákesben, a migráció okait elemzi, valamint ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell védelmezni a migránsokat vándorlásuk során, és hogyan kell integrálni őket a befogadó országokban. A 34 oldalas dokumentum egyebek mellett olyan fordulatokat tartalmaz, mint "osztott felelősség", illetve "kölcsönös bizalom, eltökéltség és szolidaritás".