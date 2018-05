BBC: Ukrajna pénzt fizetett Trump ügyvédjének fehér házi találkozók szervezéséhez

A BBC úgy értesült, hogy a fizetést Porosenko nevében eljáró közvetítőkön keresztül bonyolították le. Az ukrán államfő a brit közszolgálati média szerint így akart egy titkos csatornát nyitni az amerikai elnök felé.



A BBC úgy tudja: Cohenre azért esett a választás, mert Ukrajnának az Egyesült Államokban hivatalosan bejelentett lobbistái, illetve a washingtoni nagykövetsége legfeljebb csak egy közös fotózást tudott volna kiharcolni az amerikai elnökkel Porosenkónak, akinek viszont "valami olyasmire volt szüksége, amit tárgyalásokként" adhat el odahaza.



"Ez a sztori teljességgel hamis" - írta Cohen a Reuters brit hírügynökségnek eljuttatott üzenetében. A Fehér Ház egyelőre nem reagált az ügyben.



Az ukrán elnök hivatala a Reutersnek eljuttatott üzenetében "szemenszedett hazugságnak, rágalomnak és hamisnak" nevezte a BBC riportját.



A brit közszolgálati média szerint az állítólagos titkos csatornát kialakító két ukrán állampolgár szintén tagadta a tudósítás igazságtartalmát.



Trump 2017. június 20-án találkozott - hivatalosan egy gyorslátogatás keretében - Porosenkóval a Fehér Házban, miután az ukrán vezető külön megbeszéléseket folytatott Mike Pence alelnökkel. Porosenko akkor azt mondta: teljes körű, részletes megbeszéléseket folyatattak.



A BBC hangsúlyozta, hogy nincs jele annak, hogy Trump tudott a Cohenhez befolyt összegről. Ugyanakkor értesülései szerint Porosenko elkeseredetten vágyott egy találkozóra Trumppal a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány alatt történtek miatt. A BBC több ukrán forrásra hivatkozva tudni véli, hogy Porosenko biztos volt Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt győzelmében, ezért jóváhagyta egy dokumentum kiszivárogtatását, amelyet a The New York Times című amerikai lap 2016 augusztusában meg is jelentetett. A szóban forgó irat szerint Paul Manafort, Donald Trump elnökválasztási kampányának első menedzsere több millió dollárt kapott ukrajnai oroszbarát csoportoktól. Manafort néhány nappal később lemondásra kényszerült.



A BBC megjegyezte, hogy egy héttel azt követően, hogy Porosenko hazatért amerikai útjáról az ukrán korrupcióellenes hatóság bejelentette: nem folytatja a vizsgálatot Manafort ellen.



Egy névtelenül nyilatkozó ukrán tisztségviselő szerint Cohen 400 ezer dollárt kapott szolgálataiért, egy másik illetékes viszont 600 ezer dollárról számolt be a BBC-nek.



Michael Cohen ellen jelenleg bűnügyi eljárás folyik banki- és adócsalás, valamint a választási kampánypénzekkel feltételezett visszaélések miatt. Az ügyvéd a választási kampány idején 130 ezer dollárt utalt át Stephanie Clifford pornószínésznőnek azért, hogy hallgatásra bírja a Donald Trumppal tizenkét évvel korábban "bonyolított" egyéjszakás kalandjáról.