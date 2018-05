BBC: "késik" a Chelsea orosz tulajdonosának új brit vízuma

Nagy-Britannia és Oroszország addig sem túl jó kétoldalú kapcsolatai mélypontra süllyedtek azóta, hogy Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal március elején a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreg-hatóanyagtól súlyos mérgezést szenvedett. Jóllehet Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a fegyverben is használható minőségű hatóanyaggal elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.

A BBC vasárnapi értesülése szerint egyelőre "késik" a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics lejárt brit befektetői vízumának meghosszabbítása. A brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy Abramovics el is utazott Nagy-Britanniából.Az 51 éves orosz milliárdos, aki 2003-ban vette meg a Chelsea FC anyavállalatát, nem volt jelen az angol labdarúgó FA Kupa szombati döntőjén a Wembley Stadionban, ahol csapata Eden Hazard tizenegyesből szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a Manchester Unitedet. A BBC "Abramovicshoz közeli" forrása azt mondta, hogy az orosz mágnás brit befektetői vízumának meghosszabbítása "folyamatban van, de kicsit tovább tart a szokásosnál". Ben Wallace, a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára a BBC érdeklődésére csak annyit mondott, hogy a tárca "rendszerint nem kommentál egyéni ügyeket", Abramovics londoni irodája pedig azt közölte, hogy "személyes jellegű kérdésekről" nem ad felvilágosítást a médiának. A BBC forrásai szerint Abramovics brit üzleti vízuma hetekkel ezelőtt lejárt, az orosz pénzember Boeing 767-es magánrepülőgépe már április 1-jén elhagyta Nagy-Britanniát, és jóllehet azóta megfordult New Yorkban, Monacóban és Svájcban, Londonba nem tért vissza.A brit kormány a mérgezéses incidens után kiutasított 23 - a brit hatóságok szerint hírszerzési tevékenységet folytató - orosz diplomatát, amelyre Moszkva hasonló lépéssel válaszolt. Ben Wallace belügyi államtitkár még a mérgezéses incidens előtt bejelentette, hogy London a "magyarázat nélküli" nagy vagyonok eredetének igazolására kívánja kényszeríteni a Nagy-Britanniában élő külföldi oligarchákat, tekintettel arra, hogy a kormány becslései szerint évente 90 milliárd font (több mint 32 ezer milliárd forint) illegálisan szerzett külföldi vagyontömeget mosnak tisztára a brit üzleti szektorban és a bankrendszeren keresztül.A The Sunday Times című tekintélyes konzervatív vasárnapi brit lap, amely 1989 óta minden év tavaszán összeállítja listáját - Rich List - a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabb mágnás becsült vagyonáról, a múlt héten megjelent idei rangsorában 9,33 milliárd fontra (csaknem 3390 milliárd forintra) taksálta Roman Abramovics vagyonát. A Chelsea tulajdonosa - aki az 1990-es években olajüzletekből gazdagodott meg - a Rich List 2018 szerkesztői szerint egy év alatt 1,28 milliárd fonttal gyarapította vagyonát, és jelenleg a 13. helyen áll az ezres mezőnyben.