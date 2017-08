Barcelona: 24 országból vannak külföldi áldozatok

13 ember meghalt, több mint 100-an sérültek, amikor egy furgon a tömegbe hajtott Barcelonában

a rendőrség terrortámadásként kezeli az esetet, a furgon vezetője továbbra is szökésben

az Iszlám Állam magára vállalta a merényletet

öt embert lelőttek a Barcelonától 120 kilométerre található Cambrils tengerparti üdülőhelyen, ahol szintén egy furgon hajtott a tömegbe, heten megsérültek

három gyanúsítottat tartóztattak le eddig

24 országból vannak külföldi áldozatok

9:00 - Egy amerikai állampolgár így számolt be az esetről a BBC-nek



"Hallottam ahogyan egyszerre sikítanak az emberek... és aztán elnéztem balra, láttam ahogyan közeledik felénk egy fehér furgon [...] először azt gondoltam, hogy ez csak egy szervízkocsi, aztán észrevettem, hogy túl gyorsan közeledik, és úgy nézett ki, az embereknek akar hajtani. Aztán az emberek sikítottak és futni kezdtek."

Több mint húsz országból vannak áldozatok

Agyonlőttek négy feltételezett terroristát

Az Ana Pastor képviselőházi és Pío García-Escudero szenátusi elnöknek címzett, az MTI-nek pénteken megküldött részvétnyilvánító levélben Kövér László azt írta, mély megdöbbenéssel értesült a terrorista merényletről, amely számos ember életét követelte és sokakat megsebesített.Leszögezte: Magyarország határozottan elítéli az ilyen értelmetlen és embertelen cselekedeteket, és messzemenő támogatásáról biztosítja Spanyolországot a terrorizmus ellen folytatott közös harcban.A házelnök a magyar Országgyűlés valamennyi tagja nevében mély részvétét fejezte ki a merényletben elhunytak hozzátartozóinak, és a sérülteknek mielőbb teljes felépülést kívánt.Spanyolország átfogó terrorellenes műveleteket indított azután, hogy egy feltételezett dzsihadista a tömegbe hajtott egy kisteherautóval Barcelonában csütörtökön, 13 embert halálra gázolva. A támadás elkövetőjeként a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet jelentkezett.Huszonhat francia állampolgár sérült meg a barcelonai merényletben csütörtökön, közülük legalább tizenegy állapota súlyos - közölte a francia külügyminisztérium pénteken.A közlemény szerint Jean-Yves Le Drian, a francia diplomácia vezetője pénteken Barcelonába utazik, és meglátogatja a sérülteket.A barcelonai francia konzulátus folyamatos kapcsolatban áll a spanyol hatóságokkal a történtek után - tette hozzá a külügyminisztérium.Joaquín Forn katalán belügyminiszter azt mondta: a hét embert megsebesítő gázolásos merényletet ugyanúgy követték el, mint a barcelonait. Azt nem árulta el, hogy a hatóságok mi alapján látnak kapcsolatot a két eset között. Megerősítette, hogy a barcelonai merényletben gázoló kisteherautó sofőrje még mindig szökésben van.Közben meghalt a cambrilsi merénylet ötödik gyanúsítottja is, akit meglőttek a rendőrök. A rendőrség nyomába eredt a terroristáknak, négyet agyonlőtt, az ötödiket súlyosan megsebesítette. Mint korábban közölték, az illetőkön robbanómellény volt. Ezeket a rendőrök felrobbantották.A helyi média szerint a cambrilsi gázolók nekihajtottak egy rendőrautónak is, amellett, hogy járókelőket gázoltak el.A legfrissebb hivatalos tájékoztatás szerint 13-an haltak meg, és 88-an sebesültek meg Barcelonában a csütörtöki gázolásos merényletben , több mint húsz országból. Magyar áldozatról nem tudni.A katalán régió belügyminisztériuma közölte, hogyis vannak az áldozatok között. Azt nem pontosították, hogy ki halt meg és ki az, aki csak megsebesült közülük. Tizenötnek súlyos az állapota, 23-nak kevésbé súlyos, 50-nek kisebb sérülései vannak. Gyerekek is vannak köztük.Újabb információk szerint ausztrálok és hongkongiak is vannak a barcelonai merénylet halálos és sebesült áldozatai között - közölték, bár nem lehet tudni, hogy a hongkongit vagy hongkongiakat a kínaiak közé sorolták-e az előző listán.Az áldozatok azonosítása végett a belügyminisztérium tájékoztatja a feltehetőleg érintett országok barcelonai konzulátusát. A holttestekből DNS-mintát vesznek a törvényszéki orvostani intézetben. A külföldiek holttestét csak jogilag megalapozott azonosítás után fogják repatriálni, bírói ítélet birtokában. A sérültek pszichiáteri segítséget kapnak, a külföldieknek tolmácsot biztosítanak.A spanyol kormány péntektől háromnapos nemzeti gyászt hirdetett meg az áldozatok emlékére.A katalán rendőrség tájékoztatás szerint az illetők szintén gázolásos merényletet követtek el a Barcelonától 120 kilométerre délre fekvő Cambrils tengerparti üdülőhely központjában, és hét embert megsebesítettek, kettőt közülük súlyosan. A rendőrség a nyomukba eredt, rajtuk ütött, és lelőtte őket. Az életben maradt személy állapota súlyos.A rendőrség azt is közölte, hogy a gyanúsítottak robbanó övet hordtak a testükön. Azt még vizsgálják, hogy van-e összefüggés a csütörtöki barcelonai és ezen merénylet között. A város lakóit felszólították a hatóságok az interneten, hogy maradjanak otthon, ne menjenek ki az utcára, ne kockáztassák az életüket.