Ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea

Észak-Korea több rakétát lőtt ki, amelyek a Japán-tengerbe csapódtak be - közölték hétfőn hivatalosan Tokióban és Szöulban.A Reuters hírügynökség szerint elképzelhető, hogy Phenjan az amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlatra válaszolt ezzel.Abe Sindzó japán miniszterelnök arról tájékoztatott újságírókat, hogy Észak-Korea négy ballisztikus rakétát indított el kelet felé, és ezek közül három Japán kizárólagos gazdasági övezetében csapódott be a Japán-tengerbe.

Tokió hevesen tiltakozott emiatt Phenjannál

- mondta a kormányfő. A kormányszóvivő hozzátette: ezek a rakétaindítások "súlyosan fenyegették nemzetbiztonságunkat".A dél-koreai hadsereg pedig azt közölte, hogy a ballisztikus rakéták - amelyek számát nem határozták meg - mintegy ezer kilométert repültek, és azután csapódtak be a Japán-tengerbe.A hadsereg korábbi közlése szerint a rakétaindítást - amely akkor még csak egy lövedékről szólt - az Észak-Korea nyugati partján, a kínai határhoz közeli Tungcsang-zsi kísérleti telepen hajtották végre, ahol Észak-Korea egyik legfontosabb nukleáris létesítménye is van.Tavaly innen állítottak Föld körüli pályára egy állítólagos műholdat egy nagy hatóválságú rakétával. Phenjan azzal a rakétaindítással is megsértette az ellene érvényben lévő szankciókat, mint sok más kísérlettel.A dél-koreai hadsereg közölte: vizsgálja, hogy mi lehetett a hétfőn reggel (közép-európai idő szerint vasárnap 23 óra 36-kor) kilőtt lövedék.