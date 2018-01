Babis elutasítja a kvótákat és a menekültek elosztását

A cseh kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Európai Unióban bevezessék a menekültkvótákat és a tagállamok között eloszthassák a menedékkérőket - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök szerdán Prágában az európai uniós menedékjogi politika reformjával foglalkozó vita kezdetén



A menekültpolitikával foglalkozó vitanapot a Tomio Okamura vezette bevándorlásellenes, radikális jobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom kezdeményezte. Okamura állítását, hogy a migránsok veszélyeztetik Csehországot, Babis alaptalannak minősítette és felszólította az SPD elnökét, hogy ne ijesztgesse az embereket.



"A kvóták nem hatékonyak, nem működnek és megosztják Európát" - jelentette ki Babis, akinek kormánya szerdán lemondott, miután előző nap nem kapott bizalmat a parlamentben. A kormányfő úgy véli, hogy az uniós menekültügyi politika reformjának javaslata, amely tartalmazza a menekültek elosztását "út Európa újabb megosztásához, út a pokolba".



A cseh kormány ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy elutasító álláspontját az Európai Unió miniszteri tanácsában is érvényesítse, s ne szavazhassák le, mint ahogy a kvóták esetében történt. "Van egy tervünk, de nem akarom elmondani, kit hogyan szólítunk meg. A cél világos: megakadályozni azt, ami már egyszer megtörtént" - szögezte le a képviselőházban a miniszterelnök.



Elutasítani a menedékjogi EU-politika egészének a reformját, ahogy azt az SPD követeli, a kormányfő szerint nem lenne jó, mert a javaslatnak vannak elfogadható részei is, például a befogadás egyszerűsítése vagy a visszaélések megakadályozása.



Tomio Okamura beszédében azt állította, hogy Európát afrikai és muszlim kolonizáció fenyegeti, s Csehországnak akár 150 ezer menekültet is be kellene fogadnia.



"Teljesen felesleges, hogy Okamura a lakosságot ijesztgesse. Tartósan nem veszélyeztet minket semmi" - mondta a parlamentben Babis, akinek álláspontját Milan Chovanec volt szociáldemokrata belügyminiszter is támogatta. "Az emberek megfélemlítése és a határok lezárása biztos, hogy nem a megoldáshoz vezető út" - vélte a cseh miniszterelnök.



Petr Fiala, az ellenzéki, jobbközép Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke, a képviselőház alelnöke szerint a megoldás az lehetne, hogy az Európai Unióban csak konszenzussal, nem pedig többségi szavazással dönthessenek.