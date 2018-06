Babis: az illegális bevándorlás jelenleg az EU legnagyobb problémája

Az Európai Unió legnagyobb problémája jelenleg az illegális bevándorlás - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök kedden Prágában.



Babis a háromnapos Prágai Európai Csúcstalálkozó (PES) elnevezésű nemzetközi fórum megnyitásakor elmondott beszédében úgy vélte, hogy a migrációs problémák Európában a "politikai szélsőségek megerősödéséhez vezettek, és államok közti vitákat eredményeztek".



Csehország továbbra is kész részt venni az illegális migráció megszüntetésére irányuló küzdelemben - hangsúlyozta a cseh kormányfő.



Babis ismételten felhívta a figyelmet az európai uniós határok fokozott védelmének szükségességére. Azt mondta, hogy a legnagyobb felelősség az EU déli tagállamaira hárul, mert a migránsok azokon keresztül próbálnak eljutni Európába. "Európa többi államának támogatást kell nyújtania a déli államoknak" - szögezte le a kormányfő. Megismételte eddigi álláspontját is, miszerint Csehország számára migránsügyben a kötelező kvóták nem jelentenek megoldást, és elfogadhatatlanok.



Vera Jourová, az Európai Bizottság cseh biztosa elsősorban az uniós országok egységének szükségességére hívta fel a figyelmet. A migrációs nyomásnak "csak akkor tudunk ellenállni, ha egységesek leszünk" - hangsúlyozta Jourová. Kifejtette: az európai országoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy Afrikában méltó módon tudjanak élni az emberek, s ne igyekezzenek eljutni Európába.



Andrej Babis beszédében azt is hangsúlyozta, hogy Csehország számára az EU az egyetlen jövőbeni politikai és gazdasági lehetőség. Rámutatott a személyek, a tőke és az áruk szabad mozgásának jelentőségére.