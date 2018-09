Babis: az EP-választások eldöntik a migrációs válság megoldásának irányát

A jövő májusi európai parlamenti választások eldöntik, milyen irányban fog elmozdulni a migrációs válság megoldása Európában - állítja Andrej Babis cseh miniszterelnök a Lidové Noviny című prágai napilapban hétfőn megjelent interjúban.



Babisnak megyőződése, hogy a választások központi témája a migráció lesz. A politikus, bár nem indul a választáson, személyesen kívánja vezetni az általa irányított ANO mozgalom kampányát.



Az Európai Unió - fejtette ki a cseh kormányfő a beszélgetésben - ebben a kérdésben megosztott. A vezetők egyik fele, akik élén Orbán Viktor magyar miniszterelnök áll, a jelenlegi bevándorlási hullám megállítását tartja szükségesnek, míg az Emmanuel Macron francia államfő által vezetett másik tábor meg van győződve a migránsok befogadásának és a tagországok közti elosztásának helyességéről.



Andrej Babis szerint a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) a migráció kérdésében egységes álláspontot képviselnek.



Az interjúban Babis rámutatott: Orbán Viktor "volt az első, aki megállította az illegális migrációt. Speciális intézkedéseket foganatosított, kerítést épített, és a dublini egyezség szerint járt el".



Szerinte most Orbán Viktor és Emmanuel Macron is Európát járják, és megpróbálják megnyerni maguknak az egyes országok vezetőit.



Kifejtette: Emmanuel Macron szeretné a maga számára megnyerni az európai liberális baloldali kormányokat, például Dániából vagy Spanyolországból. A másik oldalon Orbán Viktor igyekszik megszerezni a néppárti és a jobboldali vezetők támogatását, mint például Matteo Salvini olasz belügyminiszterét vagy Sebatian Kurz osztrák kancellárét.



A cseh kormányfő megjegyezte, hogy az európai vezetők véleménye változik a migrációról. Példaként felhozta: a visegrádiak korábban azt gondolták, hogy Macron lesz az, aki megérti álláspontjukat a migrációs kérdésben. "De ez nem történt meg. Most úgy tűnik, hogy (Angela) Merkel német kancellár a legaktívabb ebben a kérdésben" - mondta a cseh kormányfő, aki szerdán Berlinbe látogat, és tárgyalni fog a német kancellárral.



"Merkel kancellárral elsősorban a gazdasági együttműködésről fogok tárgyalni, de szeretném megosztani vele véleményemet a illegális migrációról és ismertetni elképzeléseimet a probléma összeurópai megoldásáról, amelyről már korábban beszéltem az olasz, a máltai és a magyar kormányfővel" - mutatott rá Andrej Babis.