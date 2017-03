Azerbajdzsánban rágalmazásért börtönre ítéltek egy korrupcióellenes bloggert

Elschin Sadygov elmondta, az eljárás annak a feljelentésnek a folytatása, amelyet a főváros, Baku egyik negyedének rendőrségi vezetője tett védence, a 27 éves Mehman Huseynov ellen. Huseynov ugyanis januárban azt állította, hogy rendőrök elrabolták és megkínozták.



Az ügyvéd szerint Huseynov, aki a Bakuban működő Riporterek Szabadságának és Biztonságának Intézete (IRFS) elnevezésű nem kormányzati szervezet vezetője, úgy véli, hogy az ellene lefolytatott koncepciós per jogvédő tevékenységével függ össze.



Az ügyvéd beszámolt arról is, hogy nem engedték meg neki, hogy felkészüljön a záróbeszédre, és a bíróság öt perc alatt hozta meg ítéletét. "Határozottan elutasítjuk az ítéletet, és megfellebbezzük" - tette hozzá.



Huseynov januárban arról számolt be, hogy Bakuban elrabolta egy tucatnyi ismeretlen ember, akik ezt követően whiskyt öntöttek a szájába, zsákot húztak a fejére, majd alaposan összeverték. A képviselők és a magas rangú tisztviselők korruptságát leleplező blogjáról ismert férfit ezután - állítása szerint - a rendőrségre hurcolták.



A blogger már akkor abszurdnak nevezte, hogy egy gyalogos megsértése miatt akarják pénzbírsággal sújtani, valamint azért, mert - úgymond - nem engedelmeskedett a rendőrségi utasításoknak.



Testvére, Emin Huseynov 2015-ben hagyta el a kaukázusi országot a svájci külügyminiszter repülőgépén, miután menedéket kért Svájc nagykövetségén, hogy kibújjon egy büntetőeljárás alól, amelyet politikailag motiváltnak nevezett.



Emberi jogi szervezetek rendszeresen bírálják Ilham Aliyev azeri elnök rendszerét, amit az rendre megtorol - írta az AFP hírügynökség.



Az 55 éves Ilham Aliyev 2003-ban került az elnöki hatalomba, apját, Heydar Alijevet követően, aki a helyi titkosrendőrség (KGB) vezetője volt. Az államfő és kormánya elutasít minden, az emberi jogsértésekre vonatkozó vádat, s azokat az ország elleni rágalmazási kampánynak tekinti.