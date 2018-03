Az utcán szülte meg gyermekét egy fürdőköpenyes nő

Az utcán szülte meg gyermekét egy nő Aradon még szerdán - írja a Maszol Két rendőrjárőrnek feltűnt az utcán hajnali 4 órakor egy fürdőköpenyes nő. Megkérdezték tőle, hogy mit keres ott, és csak annyit mondott, hogy nagyon fáj a hasa.A rendőrök azonnal riasztották a rohammentősöket. Időközben a helyszínre érkezett két társuk is, és megpróbálták meggyőzni a nőt, hogy üljön be a járművükbe, amíg a segítség megérkezik. Ám közben már beindult a szülés.A rendőrök nem vesztették el a lélekjelenlétüket, és segítettek a nőnek világra hozni a gyermeket. A mentősök végül a nőt és a kisbabát is kórházba szállították. Mindketten jól vannak.