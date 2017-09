Az utcán szült egy kínai nő, majd a gyerekkel és a bevásárlótáskával nyugodtan elsétált - Videó

A szemtanúk szerint többen is a nő segítségére siettek, volt, aki széket, más egy kilapított kartondobozt vitt neki. Végül egy mentő is megérkezett, az újszülöttet és a kismamát is megvizsgálták.





Vásárolni ment egy várandós nő szombaton a Kína déli részén, Hongkong szomszédságában fekvő Guangdong városban. A könnyű ruhát viselő nő magzatvize hirtelen elfolyt az utcán, ezért ott, helyben szülte meg a gyermekét - írja a Shanghaiistra hivatkozva a 24.hu Mivel a szülés során nem merült fel semmilyen komplikáció, a fiatal anya az egyik karjában a babával, a másik kezében pedig bevásárlószatyrával hazasétált.