Az USA miatt sajnálkozott az ENSZ

Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője sajnálatos döntésnek nevezte a történteket, ami viszont mit sem változtat szerinte azon, hogy a nyilatkozat "világosan, egyhangúlag" lett elfogadva. Mindemellett az Egyesült Államoknak még rengeteg idő áll rendelkezésre, hogy a kérdésben elkötelezze magát.



Helyi idő szerint szombaton New Yorkban az amerikai ENSZ-képviselet bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök döntésének értelmében az Egyesült Államok kilép annak az átfogó ENSZ-megállapodásnak az előkészítő munkálataiból, amely a menekültek és migránsok helyzetén hivatott segíteni, mert összeegyeztethetetlennek tartja saját bevándorlási politikájával.



Az átfogó paktum elkészítéséről tavaly szeptemberben egyhangúlag döntött az ENSZ Közgyűlése, a részletes javaslatot a világszervezet menekültügyi főbiztosságának kell elkészítenie és 2018-as éves jelentésének részeként beterjesztenie. Az egyébként nem kötelező jellegű megállapodás rögzíti azokat a nemzetközi alapelveket, amelyeket tiszteletben kell tartani a menekültekkel és bevándorlókkal szembeni eljárást illetően, beleértve az ideiglenes elhelyezésükre, illetve hazatérésük támogatására vonatkozó szabályokat is. Az egyezménynek része lesz egy részletes cselekvési program is.