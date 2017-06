Az USA azt is tudni akarja, mit lájkolt 5 éve a Facebookon

Az Egyesült Államok új vízumkérő lapjai nagyon részletes adatokat kérnek az országba beutazni kívánóktól a biztonság érdekében, egyebek közt öt évre visszamenő "internetmúltjukról" is beszámoltatják az igénylőket.



Az amerikai külügyminisztérium szerdán jelentette be, hogy a világ valamennyi országára érvényes új vízumkérő lapokat vezetnek be, amelyeknek kitöltése után nagyon szigorú ellenőrzésnek vetik alá a beutazni kívánókat. A külügyminisztérium nemzetbiztonsági okokkal indokolta a szigorítást.



Az új űrlapokon a vízumot kérőknek 15 évre visszamenőlegesen kell életrajzi adatokat közölniük, és a többi között 5 évre visszamenőleg számot kell adniuk jelenlétükről és aktivitásukról a világháló közösségi médiumaiban. A szigorított vízumkiadási eljárás során az amerikai konzulátusok elkérik majd a jelentkezőktől a korábbi útleveleik számait, e-mail-címeiket, telefonszámaikat és a 15 évre visszamenőleges életrajzi adataik sorában a korábbi munkahelyeik listáját és utazásaik helyszíneit is.



Az új szabályozást a Fehér Ház Menedzsment és Költségvetési Irodája (OMB) május 23-án hagyta jóvá és június elsején lép életbe.

Donald Trump már választási kampányában megígérte az Egyesült Államokba történő beutazások és a határellenőrzés szigorítását, és ennek jegyében helyezte kilátásba az amerikai-mexikói határon a fal megépítését, vagy az egyelőre felfüggesztett két elnöki rendeletben a bizonyos országokból történő beutazások átmeneti - az új ellenőrzési módszerek kidolgozásáig tartó - felfüggesztését.