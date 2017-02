Az új washingtoni vezetés külpolitikája a fő téma a müncheni biztonságpolitikai konferencián

A 53. MSC példátlanul feszült helyzetben, a "teljes bizonytalanság" közepette kezdődik meg. A hidegháború vége óta "egyetlen pillanatot sem tudunk felidézni, amikor olyan sok dolog kérdőjeleződött meg, mint most" - mondta a konferencia igazgatója, Wolfgang Ischinger a napokban egy berlini háttérbeszélgetésen.



Az MSC idei mottója is ezt fejezi ki, a tanácskozást Post truth, post west, post order (Az igazság, a Nyugat és a rend utáni világ) címmel rendezik meg - tette hozzá a nemzetközi kapcsolatok tekintélyes szakértője - Németország volt washingtoni nagykövete -, aki 2008 óta vezeti a világ legrangosabb biztonságpolitikai fórumát.



A vasárnapig tartó konferencián csaknem 30 állam-, illetve kormányfővel, 80 védelmi miniszterrel és külügyminiszterrel, nemzetközi szervezetek - köztük a NATO -, nemzetközi civil szervezetek - egyebek mellett a Greenpeace és az Amnesty International - és több tucat nagyvállalat vezetőivel vitatják meg a biztonságpolitika legégetőbb kérdéseit. A középpontban Donald Trump kormányának külpolitikája mellett a szíriai polgárháború, az ukrán válság, a Nyugat és Oroszország viszonya és az Európai Unió jövője áll.



A fórumot Ursula von der Leyen német védelmi miniszter és amerikai kollégája, James Mattis nyitja meg péntek délután. Angela Merkel német kancellár és Mike Pence szombaton tart előadást. A mintegy 600 részvevő között van Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, António Guterres ENSZ-főtitkár, Petro Porosenko ukrán elnök, Asraf Gáni afgán államfő, Haider al-Abádi iraki miniszterelnök és a német kormány nagyjából fél tucat minisztere. Magyarországot Simicskó István honvédelmi miniszter képviseli.



Több parlamentből is magas szintű delegáció utazik Münchenbe, így az amerikai törvényhozásból ismét igen népes küldöttség érkezik a bajor fővárosba John McCain republikánus szenátor vezetésével, és a német Bundestagból is számos képviselő vesz részt a tanácskozáson.



Az MSC kitüntetését, a konferencia alapítójáról elnevezett Ewald von Kleist-díjat az idén Joachim Gauck távozó német államfő kapja meg.



Az előadások, pódiumbeszélgetések és viták résztvevőinek névsora az utolsó órákban is változhat, ezért a konferencia pontos programját csak röviddel a megnyitó előtt hozzák nyilvánosságra.