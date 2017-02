Az új amerikai ENSZ-nagykövet Oroszországot vádolta a ukrán harcok kiújulásáért

"Sajnálom, hogy első felszólalásom alkalmából el kell ítélnem Oroszország agresszív cselekedeteit" - mondta Haley az ENSZ New York-i székhelyén az világszervezet Biztonsági Tanácsában csütörtökön.



"Tényleg jobb kapcsolatokat akarunk Oroszországgal. A kelet-ukrajnai súlyos helyzet azonban megköveteli Oroszország tetteinek világos és komoly elítélését" - tette hozzá.



Az ENSZ-nagykövet leszögezte, hogy az Ukrajna miatti feszültségeknek nem lesz egyhamar végük, ahogy a Krím bekebelezése miatt Oroszország ellen hozott szankcióknak sem. Haley hangsúlyozta: Egyesült Államok továbbra is sürgeti a félsziget orosz megszállásának végét.



"A Krím Ukrajna része. A Krímmel kapcsolatos szankcióink addig maradnak érvényben, amíg Oroszország vissza nem adja a félsziget irányítását Ukrajnának" - mondta.



Haley felszólalását a Fehér Ház magyarázkodása előzte meg arról, hogy a pénzügyminisztérium hozzájárult, hogy egyes amerikai cégek korlátozott tranzakciókat bonyolíthassanak le az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal, az FSZB-vel. Ezt széles körben úgy értelmezték, hogy megkezdődött a szankciók enyhítésének folyamata.



A pénzügyminisztérium közleménye szerint a korlátozott tranzakciók az FSZB-vel ahhoz kellenek, hogy amerikai cégek engedélyt kapjanak informatikai termékeket eledására Oroszországba.



A pénzügyi tárca egy magas rangú tisztviselője közölte: a Trump hivatalba lépése előtt már készülő módosító intézkedés technikai jellegű, ugyanis amerikai vállalatok nem tudtak bizonyos termékeket Oroszországban eladni az FSZB engedélye nélkül.



Az FSZB hírszerzői és más tevékenysége mellett a titkosítással bíró szoftverek és hardverek behozatalát felügyeli Oroszországban. A biztonsági szolgálat engedélye kell olyan fogyasztói termékek exportálására is, mint a mobiltelefonok vagy akár nyomtatók, ha titkosítással vannak ellátva.