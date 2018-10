Az SPD elnöke méltatta Merkel politikusi tevékenységét

Méltatta Angela Merkel politikusi tevékenységét a nagykoalíciós partner Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke hétfőn.



Andrea Nahles azt követően nyilatkozott, hogy a kancellár bejelentette: pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) decemberi hamburgi kongresszusán nem jelölteti újra magát az elnöki tisztségre.



A szociáldemokrata pártvezető emlékeztetett arra, hogy Angela Merkel 18 éven keresztül állt a kereszténydemokrata párt élén, és első nőként töltötte be ezt a tisztséget.



"Ez rendkívüli teljesítmény" - fogalmazott Nahles, úgy értékelve: Merkel a sok bírálat ellenére nemcsak kitartott, de pártját megújította, és új vezetési stílust valósított meg. "A CDU köszönettel tartozik neki ezért" - hangoztatta az SPD elnöke.



Az szociáldemokrata párt szoros figyelemmel kíséri a CDU december eleji kongresszusát - jelentette ki Andrea Nahles. Úgy értékelt ugyanakkor, hogy az utódválasztás nem lesz közvetlen kihatással a nagykoalíció munkájára.



Az új pártelnök megválasztása a CDU dolga - jelentette ki, hangsúlyozva a koalíciós pártok közötti, a kölcsönös bizalmon alapuló és tartós együttműködés szükségességét.



"Ha ez sikerül, az pozitívan hathat a kormánykoalíció tevékenységére, és véget vethet az eddigi vitáknak" - jelentette ki az SPD elnöke.



Angela Merkel német kancellár hétfőn berlini sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy nem indul újra pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki tisztségéért. A miniszterelnöki tisztségről azonban nem mond le, de a jelenlegi lesz az utolsó kormányfői ciklusa.



Hozzátette, hogy a mostani parlamenti ciklus, 2021 után már semmiféle politikai tisztséget nem vállal, még parlamenti képviselőként sem indul újra. Bejelentette azt is, hogy ha esetleg előrehozott választásokat kell tartani Németországban, akkor már nem indul újra a tisztségért.



Mint elmondta, a döntést a pártelnöki tisztségtől való visszavonulásról már a nyári parlamenti szünet előtt meghozta, és csak a jövő héten akarta bejelenteni.



Közölte, hogy semmilyen módon nem szól bele utódja kiválasztásába a párt élén.



A kancellár fokozatos visszavonulásáról szóló bejelentés közvetlen előzménye a Hessen tartományban vasárnap rendezett törvényhozási (Landtag-) választás, amelyen a CDU ugyan az első helyen végzett, de 1966 óta a leggyengébb eredményét érte el, 27 százalékot szerzett. A CDU azonban továbbra is messze a legnagyobb politikai erő Hessenben, és ismét kormányt alakíthat eddigi partnerével, a Zöldekkel.



Megállapította, hogy a kormány veszített hitelességéből, és ezért vállalja a felelősséget. Döntésének célja, hogy a kormány az előtte álló feladatokra összpontosíthasson, pártja pedig felkészülhessen a jövőbeli sikerekre.



Kijelentette, hogy őt terheli a végső felelősség negyedik kormányának gyenge indulásáért, és változtatásokra van szükség.



Eljött az ideje, hogy új fejezetet nyissunk - mondta hétfői berlini sajtóértekezletén.



Úgy vélte, hogy a párt irányításának átadásában "sokkal több a lehetőség, mint a veszély", a célja a lépéssel az, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kormányon maradva újulhasson meg.



Megerősítette, hogy a hétfői elnökségi ülésen Annegret Kramp-Karrenbauer pártfőtitkár és Jens Spahn egészségügyi miniszter bejelentette indulását a pártelnöki tisztségért.



Angela Merkel német kancellár nem indul el ismét a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki tisztségéért a párt decemberi kongresszusán, de a jelenlegi parlamenti ciklus végéig, 2021-ig kormányfő akar maradni. Német sajtóértesülések szerint ezt pártja elnökségi ülésén jelentette be hétfőn Berlinben.



A döntés közvetlen előzménye a Hessen tartományban vasárnap rendezett törvényhozási (Landtag-) választás, amelyen a CDU ugyan az első helyen végzett és folytathatja a kormányzást eddigi koalíciós partnerével, a Zöldekkel, de 1966 óta a leggyengébb eredményt, 27 százalékot ért el. Október közepén a CDU bajorországi testvérpártja és koalíciós partnere, a Keresztényszociális Unió (CSU) is csaknem hetven éve a leggyengébb eredményt elérve elveszítette többségét a tartományi parlamentben.



A 64 éves Angela Merkel 2000 óta vezeti a CDU-t és 2005 óta kancellár. Eddig rendre azt hangoztatta, hogy a pártelnöki és a kancellári tisztség elválaszthatatlan egymástól, a két pozíciót ugyanannak a személynek kell betöltenie. A dpa német hírügynökség pártforrásokra hivatkozó jelentése szerint Merkel a hétfői elnökségi ülésen tette egyértelművé, hogy kancellár akar maradni akkor is, ha nem lesz többé a párt elnöke. A 2021-es választások után azonban Merkel meg akar válni a kancellári tisztségtől is - írta a dpa.



Angela Merkel még szeptember végén is - a bajorországi és a hesseni választások előtt - arra utalt, hogy újból jelölteti magát a pártelnöki tisztségre - emlékeztet a dpa. "Megmondtam, hogy rendelkezésre állok ebben a választási ciklusban, és nem változtattam meg a véleményemet a pártelnökség és a kancellárság összekötéséről" - mondta az Augsburger Allgemeine című bajor lap egy rendezvényén.



A dpa szerint az utódlásról a CDU december elejei hamburgi kongresszusán dönthetnek.



Merkel elődje, a szociáldemokrata Gerhard Schröder népszerűségvesztés miatt 2004 februárjában ugyancsak lemondott pártja, a Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetéséről, és csaknem két éven át, 2005 októberéig, Angela Merkel hivatalba lépéséig maradt kancellár.



A pártelnöki tisztségre pályázni akar a CDU és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) egykori közös frakcióvezetője, Friedrich Merz - értesült a dpa a politikus környezetéből. A 62 éves jogász és pénzügyi szakértő a párton belüli konzervatívok egyik vezetőjének számít. A Reuters hírügynökség Annegret Kramp-Karrenbauert, a CDU főtitkárát említette favoritként Merkel utódaként a párt élén.



A dpa szerint Merkel hajlandósága arra, hogy lemondjon a pártelnöki tisztségről, növelheti a nyomást a szociáldemokrata koalíciós partner, az SPD vezetőjére, Andrea Nahlesre is, hogy tegyen ugyanígy. A hangadó személyiségek mindkét pártban a hétvégén ülnek össze, hogy megvitassák a választási eredményeket.