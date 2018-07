Az RMDSZ és az MPP is szolidaritást vállal a székely zászló miatt megbírságolt önkormányzati vezetőkkel

Az RMDSZ háromszéki szervezete hétfőn közleményben jelentette be, hogy öt-öt ezer lejjel állják a Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke és Ráduly Róbert Kálmán Csíkszereda polgármestere ellen a székely zászló kitűzése, majd levételének megtagadása miatt kirótt tetemes bírság egy részét.



Felidézték, hogy a megyei önkormányzati elnökre a marosvásárhelyi ítélőtábla 42 642 lej (csaknem 3 millió forint) bírságot rótt ki, amiért korábban Szováta polgármestereként nem távolította el a hivatal épületéről a székely zászlót. Csíkszereda polgármesterét 75 130 lej (5,25 millió forint) kifizetésére kötelezte a Hargita megyei törvényszék, amiatt, hogy nem távolította el azonnal a székely zászlót a Csíki Játékszín előtti, köztéren elhelyezett zászlórúdról a jogerős bírósági döntés ellenére.



Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke elmondta: a székely zászló nemcsak egy település vagy politikus ügye, hanem az egész Székelyföldé, ezért szolidaritást vállalnak Péter Ferenccel és Ráduly Róbert Kálmánnal.



Az MPP is szolidaritást vállal a közösségi jelképek használata miatt meghurcolt önkormányzati vezetőkkel, és hétfőn közleményben közölték: gyűjtést szerveznek az MPP színeiben megválasztott polgármesterek körében.



Három erdélyi település önkormányzata szombaton jelentette be, hogy részt vállal a két tetemes bírság kifizetéséből, így Szováta 10 ezer lejjel, Erdőszentgyörgy 7000 lejjel, valamint Nyárádszereda szintén 7000 lejjel járul hozzá a kiszabott bírság törlesztéséhez.