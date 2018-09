Az osztrák belügyminisztérium mondaná meg, hogy kiknek, miről és hogyan beszélhet a rendőrség

Az e-mail - amelynek valódiságát több tisztségviselő megerősítette, és amelyhez a Kurier közvetítőkön keresztül jutott hozzá hétfőn - a rendőrségnek szánt propagandafilmeken kívül számos javaslatot tartalmaz.



A Kurier, a Der Standard és a Falter című lapoknak adott nyilatkozatokat az e-mail szerint "a legszükségesebb mértékűre kell csökkenteni", mert "egyoldalúan" és "kedvezőtlenül" tudósítanak az eseményekről - rendelkezett a belügyi tárca konkrét példák említése nélkül.



Riportok a jövőben csak akkor készíthetőek, ha az illetékes hírforrás előtte garantálja a semleges vagy kedvező hangvételt - tette hozzá a minisztérium. A rendőrség munkáját innentől az év végétől szombat esténként műsorra tűzött Live PD magazinműsorból ismerhetik meg az érdeklődők, amelynek részeit csak azt követően vetíthetik le, hogy a tárca elfogadta őket.



Herbert Kickl szabadságpárti belügyminiszter hivatala egy másik kényes kérdést is érint az e-mailben.



"Arra kérem önöket, hogy a jövőben nevezzék meg közleményeikben a feltételezett elkövető állampolgárságát." - áll az üzenetben. "Ezen kívül adott esetben egy külföldinél közöljék tartózkodási jogcímét, vagy hogy menedékkérőről van-e szó. Az is kérem, hogy ezekhez az interjúkban is tartsák magukat" - folytatódott az e-mail.



Ezen kívül azt javasolták a tartományi rendőrségeknek, hogy a jövőben helyezzenek nagyobb hangsúlyt a szexuális bűncselekmények nyilvánosságra hozatalára. Korábban ezeket az ügyeket az áldozatok védelme miatt csak akkor ismertették, ha a szökésben lévő tettes nyomára akartak bukkanni.



A Kurier állásfoglalást kért a belügyminisztériumtól az e-mail miatt.



A tárca kommunikációs részlegét vezető Alexander Marakovits azt írta: azért kérték a rendőrség munkatársaitól, hogy kezeljék másként az említett kritikus sajtóorgánumokat, mert elfogultan tudósítanak. Marakovits a Kurier és a Der Standard témába vágó cikkét hozta fel példaként, amelynek címében a lapok azt sugallják, hogy a szóban forgó ajánlások személyesen Herbert Kickltől származnak, holott szerinte ez nem így van.