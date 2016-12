Az összefogás fontosságát hangsúlyozta karácsonyi üzenetében a brit uralkodó

Az életének 91., uralkodásának 65. esztendejében járó királynő hagyományosan karácsony első napján szól az Egyesült Királyság és a zömmel egykori brit gyarmatokból álló nemzetközösség népeihez. Előre rögzített, felvételről sugárzott karácsonyi üzeneteit - más nyilvános megszólalásaival ellentétben - mindig maga írja, kormányzati beleszólás nélkül.



A londoni Buckingham-palotában felvett idei üzenetében kiemelte: érthető módon a világ problémáit "néha olyan nagyoknak látjuk, hogy úgy gondoljuk, nagyon keveset tudunk tenni" e problémák enyhítése érdekében. "Egyedül nem is tudunk véget vetni háborúknak, és nem tudjuk felszámolni az igazságtalanságot, de több ezernyi jócselekedet együttesen nagyobb hatással járhat, mint ahogy azt el tudnánk képzelni" - fogalmazott karácsonyi beszédében a brit uralkodó.



A királynő azonban közvetlen utalást nem tett a brit EU-tagságról júniusban rendezett népszavazásra, amelyen a résztvevők országos átlagban szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt. Nem utalt beszédében közvetlenül arra sem, hogy a skót kormány a brit EU-népszavazás után ismét napirendre vette Skócia függetlenné válásának kérdését, tekintettel arra, hogy a skót választók 62 százaléka az EU-tagságra szavazott.



A brit alkotmányos monarchikus berendezkedésben meghonosodott szokásjog nem engedi meg az uralkodónak, hogy napi politikai kérdésekben nyilvánosan személyes véleményt nyilvánítson.



II. Erzsébet királynő azonban karácsonyi üzenetében szolgált tanáccsal nemzeteinek, kijelentve: azok, akik nehézségekkel találják szembe magukat, néha mély levegőt vesznek, "ebből merítve bátorságot és erőt".



Az uralkodó kiemelten szólt a riói nyári olimpiai játékokon aratott sikerekről. Hangsúlyozta: volt idő, amikor a brit olimpiai érmesek nevét mindenki ismerte, mivel olyan kevesen voltak. A Rióban brit sportolók által nyert 67 olimpiai és 147 paralimpiai érem azonban azt is jelentette, hogy az érmesek számára a Buckingham-palotában rendezett fogadás "zsúfolt, boldog hangulatú esemény volt".



A királynő a brit olimpikonok méltatásával kezdte idei karácsonyi beszédét, és ez alátámasztani látszik azokat az elterjedt találgatásokat, hogy az uralkodó hagyományos újévi kitüntetési listáján - amelyet december 31-én hoznak nyilvánosságra - előkelő helyen szerepelnek majd a riói érmesek.



II. Erzsébet királynő vasárnap nem volt jelen a királyi család hagyományos karácsonyi istentiszteletén, mivel még mindig lábadozik heveny megfázásából.



Az uralkodó az évtizedekre visszanyúló hagyománynak megfelelően Sandringham kastélyában tölti a karácsonyt 95 esztendős férje, Fülöp edinburghi herceg társaságában. A héten már az is komoly feltűnést keltett, hogy az idős királyi házaspár a tervezettnél egy nappal később tudott csak elindulni Londonból a kelet-angliai Norfolk megyében lévő téli rezidenciára. Az udvar szűkszavú tájékoztatása szerint ennek az volt az oka, hogy mindkettőjüket erős nátha gyötörte.



A vasárnapi hivatalos bejelentés szerint a királynő továbbra sem épült fel teljesen a betegségből, ezért született az a döntés, hogy nem vesz részt a karácsonyi szertartáson a sandringhami kastélyhoz közeli kis anglikán templomban. Erre csaknem négy évtizede nem volt példa.