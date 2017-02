Az oroszok állítólag Snowden kiadásán gondolkodnak

Edward Snowden az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) szerződéses alkalmazottja volt. Az NSA hawaii kirendeltségén dolgozott és szerzett meg illetéktelenül szigorúan titkos dokumentumokat, amelyeket 2013-ban továbbadott a sajtónak. A dokumentumok az Egyesült Államok belföldi megfigyelési, lehallgatási programjairól lebbentették fel a fátylat. Snowden, aki ellen a hírszerzési törvény megsértése miatt vádat emeltek, Moszkvában kapott menekültstátuszt, amelyet nemrégiben hosszabbítottak meg 2020-ig. A tavalyi amerikai elnökválasztási kampányban gyakran érte az a vád, hogy segít Moszkvának beavatkozni a választási folyamatba.



Az NBC televízió amerikai hírszerzési információkra hivatkozva közölte: Moszkva azt fontolgatja, hogy Donald Trump elnöknek tett gesztusként kiadja Edward Snowdent.



Donald Trump Snowdent mindig is kémnek és hazaárulónak nevezte, aki szerinte megérdemli a halálbüntetést. Az NBC azt állítja: információit az amerikai hírszerzői közösségből többen is megerősítették, sőt pontosították. Ezek szerint az amerikai hírszerzésnek állítólag a Snowden kiadatását tárgyaló orosz beszélgetések és feljegyzések vannak a birtokában. Ezeket az anyagokat az amerikaiak már Trump elnöki beiktatása után gyűjtötték.



A televízió megszólaltatta Snowden ügyvédjét, Ben Wiznert, ő azonban közölte: nincsenek információi az esetleges kiadatásról. "A Snowden-csapat nem kapott jelzéseket és nincs oka aggodalomra" - jelentette ki.



A pénteken este sugárzott riport után Edward Snowden Twitter-bejegyzésben hangsúlyozta, hogy "végre, itt a megfellebbezhetetlen bizonyíték arra, hogy soha nem működtem együtt az orosz hírszerzéssel". A volt NSA-alkalmazott hozzátette: "egyetlen ország sem árusítja ki a kémjeit, mert akkor a többiek félhetnek, hogy ők lesznek a következők".



Az NBC riportjában szót kapott Juan Zarate, aki George W. Bush elnöksége idején a terrorelhárításért felelős helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó volt. Zarate óvatosságra intette a Trump-kormányzatot.



"Oroszország ezen csakis nyerhet. Snowdenből már kiszedtek minden információt, amire csak szükségük volt, és bizonyosan felhasználták őt a kibertámadásokban is" - fogalmazott a szakember. Juan Zarate szerint Snowden kiadatásával az oroszok éppen azt jelezhetik, hogy szeretnék javítani a kapcsolatokat és az együttműködést az új amerikai kormányzattal, ám az amerikai belpolitikában ennek szerinte kétségtelenül ellentmondásos következményei lennének. "Ez az egész talán édes muzsika lenne Putyin fülének" - szögezte le a volt helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó.



Az NBC megkereste a Fehér Házat is, az elnöki hivatal azonban nem kommentálta az értesüléseket. Cáfolta a Snowden kiadatásáról szóló információkat Vlagyimir Putyin elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov is.