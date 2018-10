Az orosz katonai hírszerzés orvosaként azonosították a Szkripal-ügy második gyanúsítottját

A londoni rendőrség által 2018. október 8-án közreadott, keltezetlen kombókép a Ruszlan Bosirov álnéven utazó Anatolij Vlagyimirovics Csepiga orosz ezredesről (b) és az Alekszandr Petrov álnevű Alekszandr Jevgenyjevics Miskinrol. Kép forrása: MTI/EPA/Londoni rendorség

Alekszandr Jevgenyjevics Miskin néven az orosz katonai hírszerzés (GU) katonaorvosaként azonosította hétfőn a Szkripal-ügy másik gyanúsítottját a Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport.Ugyanez az angliai székhelyű, vizsgálatainak eredményeit online blogfelületén ismertető civil szervezet azonosította nem egészen két hete a Salisbury városában idegméreg-hatóanyaggal elkövetett márciusi merényletkísérlet első gyanúsítottját a GU Anatolij Vlagyimirovics Csepiga nevű ezredeseként., akinek 2014-ben a legmagasabb orosz állami kitüntetést, az Orosz Föderáció Hőse címet adományozták.A Bellingcat hétfő este bejelentette, hogy vizsgálatai szerint a második gyanúsított valódi neve Alekszandr Jevgenyjevics Miskin.Miskin a szervezet szerint a GU katonaorvosa, aki 1979-ben született, az orosz fegyveres erők elit orvosi akadémiáján szerzett diplomát, majd a katonai hírszerzés szolgálatába állt.Miskin katonai rendfokozata nem ismert, de abból, hogy az orosz katonaorvosi akadémia végzősei főhadnagyi rangot kapnak diplomájuk megszerzése után, és abból, hogy Miskin 15 éve végzett, arra lehet következtetni, hogy a tavaszi angliai mérgezéses merényletkísérlet idején alezredesi vagy ezredesi rangban lehetett - áll a Bellingcat hétfő esti ismertetésében.A londoni rendőrség és az angol-walesi vádhatóság szeptember elején jelentette be, hogy a két gyanúsított Ruszlan Bosirov, illetve Alekszandr Petrov nevekre kiállított útlevelekkel érkezett Nagy-Britanniába, de a Scotland Yard már megnevezésükkel egy időben közölte, hogy ezek álnevek.A két orosz gyanúsítottról fotókat is közzétettek a brit hatóságok, és európai elfogató parancsot, illetve Interpol-körözést is kiadtak ellenük.A Scotland Yard sem a Bellingcat két héttel ezelőtti, sem hétfő esti bejelentéseihez nem fűzött kommentárt, de nem is cáfolta, hogy a civil oknyomozó csoport a két gyanúsított valódi kilétét tárta fel.A rendőrség és az angol-walesi ügyészi hivatal a két oroszt gyanúsítja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével.A 66 éves Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot kapott.A március 4-én történt mérgezéses incidensig a délnyugat-angliai Salisburyben élt. A Novicsok katonai idegméreggel elkövetett mérgezést lányával együtt túlélte, jelenlegi tartózkodási helyüket a brit hatóságok titokban tartják.Júliusban két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és 44 éves élettársa, a háromgyermekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó, a Szkripalék elleni támadás elkövetői által elhajított parfümös fiolát.Rowley-t hosszas kezelés után kiengedték a kórházból, Dawn Sturgess azonban július 8-án ugyanebben a kórházban meghalt.Oroszország folyamatosan és határozottan cáfolja, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz.A két gyanúsított a múlt hónapban személyesen is megjelent a külföldre sugárzó RT orosz állami televízió interjúműsorában. Kijelentették: Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov a valódi nevük, üzletemberként jártak Angliában, és tagadták, hogy közük lenne az orosz katonai hírszerzéshez.