Az Orly repülőtéren lelőtt férfi utolsó szavai szerint terrortámadásra készült

20:48 - A párizsi Orly repülőtéren szombat reggel egy járőrszolgálatot végző katonanőre támadó francia férfi, mielőtt két másik katona lelőtte volna, azt kiáltotta, "azért vagyok itt, hogy Allahért meghaljak" - közölte esti sajtóértekezletén Francois Molins francia főügyész.



A 39 éves Ziyed Ben Belgacem, akit korábban már több rablásért elítéltek, azt is kiáltotta, hogy "halottak is lesznek" - mondta a főügyész. Közölte, hogy a támadó apján és fivérén kívül egy unokatestvérét is előállították, hogy kihallgassák.



Molins szerint teljesen indokolt, hogy a rendőrség terrorelhárítási részlege vette át a nyomozást.



Az újabb közlések megerősíteni látszanak azt az első, később cáfolt gyanút, hogy a férfi terrortámadásra készült.





14:39 - Az Orly igazgatósága kora délután közölte: a repülőtér nyugati terminálja megnyílt, a déli azonban - ahol az incidens történt - egyelőre részlegesen zárva marad.



Francois Hollande francia államfő közleményben dicsérte a katonák és a rendőrség bátorságát és határozottságát az incidensben. Az elnök megerősítette, hogy az állam kíméletlenül fellép a terrorizmussal szemben, és megvédi az állampolgárok biztonságát és az ország területét. Kijelentette, hogy hasznosnak bizonyult a Sentinelle nevű hadművelet beindítása, amelynek keretében a Franciaországot érő terrortámadások után a rendőrségen felül mintegy 7500 katona járőrözik rendszeresen szerte az országban az utcákon.



A három repülőtiszt is a Sentinelle keretében járőrözött a repülőtéren.



12:28 - Francia miniszter: akkor lőtték le az Orlyn a férfit, amikor egy katonanő fegyverét akarta elvenni



A párizsi Orly repülőtéren szombat reggel támadó férfi egy katonanő fegyverét akarta elvenni, és akkor lőtte le két másik katona - közölte Jean-Yves Le Drian francia védelmi miniszter.



Eszerint az eset másképp történt, mint ahogy a hírügynökségek különböző források alapján először beszámoltak róla.



A férfi - akiről közben a hatóságok megállapították, hogy már ismerték, és szélsőséges muzulmán volt - egy három repülőtisztből álló csoport női tagját a földre teperte a repülőtéren, hogy elvegye a géppisztolyát. Ez nem sikerült, mert a katonanő erősen fogta a fegyvert, majd férfi bajtársai lelőtték a támadót - közölte a miniszter.



11:34 - Francia rendőrségi forrás: az Orlyn lelőtt férfi szélsőséges muzulmán volt



A párizsi Orly repülőtéren szombat reggel lelőtt férfi szélsőséges muzulmán volt, ismerte a francia hírszerzés és az igazságszolgáltatás - közölte egy meg nem nevezett francia rendőrségi forrás a Reuters hírügynökség szerint.



Előtte ő lőtt meg egy rendőrt Párizs egyik északi kerületében egy útellenőrzés során, onnan sikerült elmenekülnie - tette hozzá a nyilatkozó.



A férfi a repülőtéren elvette egy katona géppisztolyát, bemenekült egy üzletbe, ahol lelőtték.



11:05 - Felfüggesztettek minden légi járatot szombaton a párizsi Orly repülőtér mindkét terminálján a reggeli fegyveres incidens után - közölte a repülőtéri igazgatóság.



Egyes érkező járatokat a Párizstól északra lévő Charles de Gaulle repülőtérre irányítanak át.



A fegyveres incidens után a repülőteret kiürítették, az utasok az épületeken kívül várakoztak. Terrorelhárító rendőrök és mentőautók érkeztek a helyszínre.



Egy rendőr azt mondta az AP hírügynökségnek: nem tudni, hogy a lelőtt férfi egyedül akart-e valamilyen támadást elkövetni.



Korábban:



A szóban forgó férfi, miután elvette a katona fegyverét, bemenekült a repülőtér egyik üzletébe. A biztonsági erők ott lőtték le - közölte a belügyminisztérium szóvivője. Senki más nem sérült meg.



Egy szemtanú egy tévének nyilatkozva azt mondta: látta, amint katonák fegyvert fognak a férfira, majd ő is ráfogta a rabolt fegyvert a katonákra, ekkor lőtték le.



A rendőrség kiürítette a repülőtér épületeit, és megvizsgálta, hogy a lelőtt férfinál van-e pokolgép, de a belügyminisztérium később közölte, hogy nem találtak ilyet. Az utasok az épületeken kívül várakoznak. További terrorelhárító rendőrök és mentőautók érkeztek a helyszínre.



Egy rendőr azt mondta: nem tudni, hogy a lelőtt férfi egyedül akart-e valamilyen támadást elkövetni.



A repülőtéri incidenstől látszólag függetlenül meglőttek szombaton délelőtt egy rendőrt Párizstól északra egy útellenőrzés során. A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy a rendőrt meglövő férfi ugyanaz volt, mint akit az Orlyn lelőttek.