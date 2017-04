Az olasz hatóságok elvettek a családjától egy egyiptomi lányt, akit férjhez akartak adni

Az olasz szociális hálózat egyik védett közösségében helyezték el azt a 15 éves egyiptomi lányt, akit családja egy nála tíz évnél idősebb honfitársához akart feleségül adni az olaszországi Torinóban - jelentette az olasz média szombaton.



Az első osztályos gimnazista lány az olaszországi gyermekvédő segélytelefonon kért segítséget. A helyzet ellenőrzése után a torinói kiskorúak bírósága megvonta a családtól a lány felügyeletének jogát.



Az információk szerint a szülők a lányt már évekkel korábban egy nála tíz évvel idősebb férfinak ígérték feleségül, és most a házasságkötés már küszöbön állt, ezért a lány anyja azt akarta, hogy a 15 éves tanuló hagyja abba a gimnáziumot, és ne tanuljon tovább.



Az évek óta családjával Torinóban élő 39 éves egyiptomi édesanya nem beszél olaszul, és másik három, kisebb gyermeke is van.



Az újabb intézkedéssel az olasz hatóságok egy hét harmadszor vesznek el fiatal lányt Olaszországban élő bevándorló családtól. Csütörtökön egy 15 éves marokkói lányt helyeztek védett közösségbe Pavia városában, miután kiderült, hogy apja és fivére súlyosan bántalmazta, mivel nyugati ruhákban járt. Ütötték, rugdosták és a lány beszámolója szerint számítógép-vezetékkel meg is korbácsolták. Az egyik helyi kórház orvosa jelentette a bantalmazást hatóságoknak, miután a lány sérülések nyomaival jelentkezett nála.



Március 31-én Bolognában egy bangladesi család 15 éves lányát vették el, miután anyja teljesen leborotválta a haját büntetésből, mert a lány nem akart akart fejkendőt viselni.