Az izraeli légierő lerombolt egy szállodát Gázában

Az izraeli légierő csapást mért egy szállodára a Gázai övezet székvárosában, az épület megsemmisült - közölte keddre virradóra a Maan palesztin hírügynökség.



Áldozatokról nincsenek hírek. A Maan jelentése szerint a Gáza központjában lévő Amal szálloda a palesztin belügyminisztériumnak volt alárendelve.



Néhány órával korábban hírügynökségek arról számoltak be, hogy az izraeli légierő csapást mért a Hamász iszlamista szervezet tévéjének székházára is, és lerombolta az ötemeletes épületet.



Az izraeli védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a harci gépek és helikopterek, drónok és harckocsik néhány óra leforgása alatt az övezetet uraló Hamász és az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista szervezet mintegy hetven létesítményére mértek csapásokat, válaszul arra, hogy a palesztin területről legalább 300 rakétát és lövedéket lőttek ki Izrael területére. A megsemmisített palesztin célpontok között katonai támaszpontok, őrhelyek, föld alatti alagutak és fegyvergyártó üzemek vannak.



A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint az izraeli támadásokban három palesztin halt meg, és 15-en megsebesültek. Az izraeli mentőszolgálat keddre virradóra Twitter-üzenetében közölte, hogy a palesztin támadásoknak 53 izraeli sebesültje van. Nagy részük könnyebb, illetve közepesen súlyos sebesüléseket szenvedett, vagy pánikrohamot kapott, de két embernek válságos az állapota.



A fegyveres konfliktus miatt kedden zárva maradnak az iskolák a Gázai övezetben.



A hétfő délután fellángolt konfliktus közvetlen előzménye, hogy előző éjjel izraeli kommandósok civil ruhában és járművel behatoltak a Gázai övezetbe, hogy ott titkos küldetést hajtsanak végre. Az akció kudarcba fulladt, tűzharc tört ki, amelyben hét palesztin életét vesztette, köztük a Hamász katonai szárnyának egyik parancsnoka, izraeli oldalon pedig egy alezredes. Az izraeli katonák kimenekítésekor az izraeli légierő számos rakétát lőtt ki gázai célpontokra.



Az al-Majadín pánarab hírtelevízió értesülései szerint Izrael a Hamász katonai szárnyának, az Izzaddín al-Kászem Brigádok második számú parancsnokára, Marván Íszára vadászott. Ísza az izraeli hatóságok körözési listájának élén áll. Ő a brigádok hierarchiájában a második Mohammed Dejf után, aki ellen az elmúlt években Izrael több merényletet hajtott végre. A támadásokban Dejf egyik szemére állítólag megvakult, elvesztette egyik karját, és egyes hírek szerint megbénult. Négy ével ezelőtt a feleségét és két gyerekét is megölték. A súlyos sebesülések miatt Dejf ma már a palesztin ellenállásnak csupán jelképes vezetője, a brigádokat ténylegesen Marván Ísza vezeti.



A Wafa palesztin hírügynökség keddre virradóra közölte, Mahmúd Abbász palesztin elnök arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy haladéktalanul avatkozzon be, és állítsa le az izraeli agressziót a Gázai övezetben. Abbász telefonon beszélt több ország vezetőjével az ottani helyzetről, és arra kérte őket, hogy ne engedjék a helyzet súlyosbodását, a rombolás folytatását, akadályozzák meg, hogy a térség még ingatabbá váljék.



Egyiptom önmérsékletre szólította fel Izraelt és a palesztin csoportokat. Az egyiptomi média híradásai szerint Kairó intenzív tárgyalásokat folytat velük a válság rendezése érdekében.