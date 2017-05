Az Iszlám Államtól visszafoglalt Tabka-gát és város aknamentesítését végzi az SDF

Korábban számos, egymásnak ellentmondó hír merült fel a gát működőképességével kapcsolatban. Komoly aggodalmak merültek fel annak kapcsán, hogy a gátat súlyos károk érhették a harcok során, vagy a karbantartás hiánya miatt üzemképtelenné válhatott. Egyes feltételezések szerint maguk a dzsihadisták is tervbe vették, hogy szándékosan megrongálják a gátat, hogy így árasszák el a környező területeket, ezzel is lassítva az ellenük harcolók előrehaladását.



Még március közepén egy neve elhallgatását kérő műszaki szakértő közölte az AFP francia hírügynökséggel, hogy a bombázások megrongálták a gátat elektromos árammal ellátó erőművet, és ennek következtében működésképtelenné vált az Eufrátesznél emelt létesítmény. Talál Szello, az SDF szóvivője később cáfolta, hogy légicsapások érték volna a gátat.



A kurd-arab lázadószervezet szerdai jelentésében kitért arra, hogy mind a gát környékéről, mind a városból sikerült kiűznie a dzsihadista terrorszervezet harcosait. Az Iszlám Állam egyik utolsó kulcsfontosságú erődítményének számító Tabka-gát bevétele előkészítheti a terrorszervezet szíriai fellegvára, Rakka ellen készülő offenzívát, melyben az SDF is részt vesz. A Tabka és Rakka közötti 40 kilométeres szakaszon feltehetőleg felgyorsulhat a Rakka felszabadítására érkező csapatok előrenyomulása, a két város közötti út mentén ugyanis semmilyen nagyobb város nem található.



A kvótaper tétje a magyar államiság és szuverenitás



Lázár János szerint az a kvótaper tétje, hogy ha a magyar parlamenttől, kormánytól és az emberektől megvonják a jogot, hogy meghatározhassák, az ország területén ki él, ki tartózkodhat, azzal a magyar államiság és szuverenitás alapjai kerülnek veszélybe.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten elmondta: Magyarország álláspontja szerint a kvóta helytelen dolog, sikertelen ügy, a gondok megoldására a helyes válasz nem a kvóták bevezetése, ezért "semmilyen kvótát nem fogadunk el". Magyarország nem migránsok támogatására akarja költeni az adófizetők pénzét, hanem a magyar családok, fiatalok támogatására - közölte.



Lázár János hangsúlyozta: Magyarország vitatja azt az eljárást, hogy az Európai Bizottság felülírja az Európai Tanács döntését, miszerint a befogadás csak önkéntes lehet, vagyis amelyik tagállam nem akarja, arra ne lehessen migránsok befogadását kényszeríteni. Ugyanakkor "Dávid és Góliát harca zajlik", a küzdelemben csak a visegrádi és a közép-európai országokra számíthatunk - mondta.