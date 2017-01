Az iraki Szamarrában két rendőrőrsöt támadtak meg fegyveresek

Elmondásuk szerint az öngyilkos mellényt viselő fegyveresek egy időre elfoglalták a két rendőrőrsöt.



A város polgármestere, Mahmúd Halaf azt mondta, hogy a biztonsági erők később visszafoglalták a két épületet, és legalább hat támadót megöltek, a kormányerők veszteségeiről azonban nem volt hajlandó nyilatkozni. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet szócsöveként működő Aamák hírügynökség azt közölte, hogy a szélsőségesek több rendőrt is agyonlőttek.



Előzőleg Bagdad egy síita negyedében, a keleti Szadrvárosban egy öngyilkos terrorista robbantásos merényletet követett el a negyed egyik terén, ahol zöldségpiac és rendőrőrs is van. A Francois Hollande francia elnök látogatása idején végrehajtott robbantásban legalább 32 ember meghalt és további 61 megsebesült.



Hollande az iraki terrorellenes szolgálat egyik Bagdadhoz közeli bázisán, francia katonák előtt mondott beszédében az Iszlám Állam ellen Irakban folytatott harc jelentőségét hangsúlyozta. "A terrorizmus elleni fellépés itt, Irakban arról is szól, hogy megelőzzük a terrorcselekményeket a saját földünkön" - magyarázta.



A szadrvárosi robbantás megszervezőjeként az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet jelentkezett egy internetes közleményében.



Bagdadban további legalább négy terrorcselekményt követtek el a nap folyamán, kilenc ember halálát okozva, és ezzel több mint 60-ra emelkedett az elmúlt három nap IÁ által vállalt robbantásaiban meghaltak száma.



A terrorcselekmények fellángolása egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államok által támogatott iraki erők folytatják offenzívájukat az északi Moszulban, hogy kiűzzék onnan az IÁ heves ellenállást tanúsító harcosait. Az Iszlám Állam tavaly elveszítette azoknak a területeknek a nagy részét, amelyeket 2014-ben egy villámháború keretében hajtott az uralma alá Irak északi és nyugati részén, és Moszul elvesztése minden bizonnyal "kalifátusuk" bukását jelentené számukra.



Haider al-Abádi iraki kormányfő a francia elnökkel folytatott tárgyalásai után egyebek közt arról beszélt, hogy "a terroristák igyekezni fognak civilek elleni támadásokat végrehajtani saját veszteségeik ellensúlyozására", kormány azonban biztosítja "az iraki népet és a világot, hogy képes felszámolni a terrorizmust".