Az Interpol által körözött bűnözőt fogtak el a spanyol hatóságok

A hatóságok tájékoztatása szerint a 36 éves szabadkai születésű szerb állampolgárt, Norbert Fehert hajnalban vették őrizetbe a kelet-spanyolországi Cantavieja településénél, miután autójával balesetet szenvedett.



A férfinél három lőfegyvert is találtak, amelyekkel a spanyol rendőrség feltételezése szerint a férfi megölt két rendőrt és egy gazdálkodót csütörtökön a mintegy 100 kilométerrel északabbra található Albalate del Arzobispo település közelében. A két rendőr éppen egy parasztházban vizsgálódott az őket elkísérő gazdálkodóval egy december 5-i eset nyomán, amely során két ember megsebesült, miközben az egyikük házába akartak betérni a környéken. A beszámoló szerint a parasztházban tűzpárbaj alakult ki Feher és a helyszínen vizsgálódó rendőrök között, akiket a bűnöző a gazdával együtt agyonlőtt. A férfi ezután kereket oldott a helyszínről.



Az "Igor az orosz" álnéven ismert bűnöző ellen még áprilisban adták ki a nemzetközi elfogatóparancsot az olasz hatóságok, miután ott is több bűncselekménnyel, köztük két olasz rendőr meggyilkolásával gyanúsítják.



Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök pénteki, brüsszeli sajtótájékoztatóján együttérzését fejezte ki a megölt spanyol áldozatok családjai felé, és tolmácsolta Paolo Gentiloni olasz kormányfő részvétüzenetét is.