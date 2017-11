Az igazságszolgáltatás függetlenségének védelmében tüntettek Romániában

A "Nem akarunk tolvaj nemzet lenni" jelszóval internetes fórumokon meghirdetett megmozdulás szervezői a szociálliberális kormánytöbbség igazságügyi reformtervezete ellen tiltakoznak, amely szerintük politikai befolyása alá vonná az igazságszolgáltatást és meggátolná a korrupt politikusok elszámoltatását.



A PSD-ALDE koalíció kedden terjesztette a román parlament elé az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények módosításáról szóló javaslatát, amelyet mind a jobboldali Klaus Iohannis államfő, mind a bírák és ügyészek szakmai szervezete kifogásolt. A törvénymódosítás egyebek mellett korlátozná az államfő szerepét az ügyészségi vezetők kinevezésénél, és kivonná a szakma kizárólagos ellenőrzése alól azt az Igazságszolgáltatási Felügyeletet, amely - esetleges tévedéseikért vagy visszaéléseikért - felelősségre vonhatja a bírákat és ügyészeket.



A PSD-ALDE koalíció szerint az igazságszolgáltatás reformjára azért van szükség, mert számos, a működését szabályozó előírás alkotmányellenesnek bizonyult, az ügyészek túlhatalma pedig visszaéléseket tett lehetővé.



A jobboldali ellenzék azzal vádolja a szociálliberális többséget, hogy saját, korrupcióval vádolt politikusai védelmében akarja visszanyesni a vádhatóság mozgásterét. A vasárnapi tüntetést támogatásukról biztosították a jobbközép ellenzéki pártok, a demonstráción azonban pártjelképeket nem lehetett látni, a részt vevő ellenzéki politikusok pedig elvegyültek a tömegben.



Bukarestben a kormánypalota előtti téren több ezer tüntető gyűlt össze, majd a parlament felé indult. Mire a törvényhozás épülete elé ért a tömeg, létszáma meghaladta a tízezret. Az emberek az "Igazságot, nem korrupciót", "PSD a vörös pestis", "Gyertek velünk, titeket is meglopnak" jelszavakat skandálták, közben "Takarítsuk el a tolvajlást Romániából", "Független igazságszolgáltatást" feliratú táblákat emeltek a magasba.



Több mint harminc romániai településen és néhány nyugat-európai nagyvárosban is utcára vonultak román állampolgárok, az év eleji több mint félmilliós megmozdulásokat idéző korrupcióellenes jelszavakkal. Román hírügynökségi beszámolók szerint Kolozsváron, Temesváron, Nagyszebenben, Brassóban is meghaladta az ezret a tüntetők száma, de Jászvásáron (Iasi), Galacon (Galati) és Craiován is több százan vonultak utcára.