Az FBI kirúgott igazgatója szerint Putyinék beavatkoztak az amerikai választásba

James Comey a meghallgatáson. Az MTI felvétele.

Az FBI volt igazgatója a szenátus hírszerzési bizottsága előtti csütörtöki, nyilvános meghallgatáson, a szenátorok kérdéseire válaszolva fejtette ki álláspontját az orosz beavatkozásról, valamint Donald Trump elnökhöz fűződő viszonyáról.Comey hangsúlyozta: nem fér kétség ahhoz, hogy Oroszország beavatkozott a 2016-os elnökválasztási folyamatba, s az FBI 2015 nyarától tisztában is volt az orosz kibertámadások tényével.A volt FBI-igazgató leszögezte: Donald Trump elnök nem akarta befolyásolni őt az orosz szálak vizsgálatában. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormányzat többször is megpróbálta lejáratni őt és az FBI-t, azt állítva, hogy zűrzavar uralkodik a szervezetben.Comey sok tekintetben megerősítette szerdán nyilvánosságra került - a szenátus hírszerzési bizottságának előzetesen megküldött - nyilatkozatát, amelyben már jelezte, hogy Trump elnök nem próbálta meg befolyásolni az FBI Oroszországgal és az úgynevezett "orosz szálakkal" kapcsolatos nyomozásait. A nyilvános meghallgatáson Comey leszögezte: Donald Trump ellen nem folyt vizsgálat az orosz szálak ügyében.A volt igazgató elmondta: többször találkozott és beszélt telefonon Donald Trumppal, aki ugyan felvetette neki, hogy Michael Flynn, a lemondásra kényszerített volt nemzetbiztonsági főtanácsadó "jó ember", de nem rendelte el a Flynn ellen folyó vizsgálat felfüggesztését. Ő viszont az elnök Flynnt dicsérő szavait úgy értelmezte.Hozzátette: a Fehér Ház Ovális Irodájában Trump elnökkel folytatott beszélgetésének Flynnre vonatkozó részletei meghökkentették Az egyik republikánus szenátor konkrétan fel is tette a kérdést, vajon Trump utasította-e őt a Fynn elleni vizsgálat felfüggesztésére. Comey szerint Trump ezt nem mondta, de - mint hozzátette - "én utasításnak fogtam fel azokat".

Trump: jobbak és erősebbek leszünk a meghallgatás után



Az amerikai elnök azt üzente a támogatóinak csütörtökön, hogy velük együtt "jobbak és erősebbek" lesznek James Comey elbocsátott FBI-igazgató szenátusi meghallgatása után.



Donald Trump egy washingtoni rendezvényen kijelentette: "ostrom alatt állunk, de úgy jövünk ki belőle, hogy nagyobbak, jobbak és erősebbek leszünk, mint bármikor".



"Megmerevedett washingtoni érdekek vannak ellenünk, de "nem fogunk lemondani arról, hogy azt tegyük, ami helyes (...) tudjuk, hogyan kell harcolni, és soha nem adjuk fel" - mondta a Hit és Szabadság Szövetsége éves konferenciáján, miközben a szenátusi bizottságban tartott Comey-t meghallgatása.

A volt FBI-igazgató fontosnak tartotta leszögezni, hogy a Trumppal való találkozókat, illetve beszélgetéseket nem ő kezdeményezte.Comey két alkalommal is hazugsággal vádolta meg a Fehér Házat és a kormányzatot. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat tisztségviselői többször is megpróbálták lejáratni őt és az FBI-t, azt állítva, hogy zűrzavar uralkodik a szervezetben. Amikor az egyik szenátor arról kérdezte őt: vajon minek tulajdonítja a május elején történt elbocsátást, Comey azzal válaszolt: valószínűsíti, hogy az Oroszország elleni vizsgálat lefolytatásának módja lehetett az ok.A meghallgatáson szóba került a sokszor emlegetett "lojalitás" kérdése is, vagyis az, hogy Trump elnök közölte Comeyval: ő lojális hozzá, és ezt várja el az FBI vezetőjétől is. Comey helyett az egyik szenátor szögezte le: az FBI igazgatója mindig politikai kinevezett, de az amerikai alkotmány értelmében független a Fehér Háztól.A meghallgatáson a volt igazgató kijelentette: ő személyesen soha nem állt kapcsolatban a sajtó munkatársaival, egyik barátját kérte meg a Trump elnökkel folytatott megbeszéléseiről készült feljegyzései tartalmának kiszivárogtatására a sajtónak. Hozzátette: úgy gondolta, "magánemberként" megteheti a nem titkosított feljegyzések tartalmának megosztását.Comey elmondta: ha Donald Trump rögzítette a beszélgetéseiket, örömmel venné, ha nyilvánosságra hozná őket.A meghallgatás helyi idő szerint csütörtökön délután zárt ajtók mögött folytatódott.