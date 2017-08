Az évszázad napfogyatkozása volt az Egyesült Államokban - Fotók

Mintegy 200 millió amerikai nézte a szabadban Oregontól Dél-Karolináig az évszázad napfogyatkozásának nevezett természeti jelenséget.Szinte népvándorlás kezdődött vasárnap, ugyanis előre pontosan megjelölték azokat a helyeket, ahol látszott, illetve a legjobban látszott a napfogyatkozás.Sajtójelentések szerint mintegy 200 millió amerikai követte figyelemmel a természeti jelenséget.Az érintett szövetségi államok két-három percen keresztül - amíg a Hold teljesen elfedte a Napot - teljes sötétségbe borultak.Az óriási közérdeklődéssel egyenes arányban. Az egyik amerikai napilap megírta, hogy Wyoming államban, ahol kiválóan lehetett látni a Hold takarta Napot, az egyik nagyon szerény motelban is egyetlen éjszakára 2100 dollárért kínálták az utolsó kiadó szobákat is. Ez még csütörtökön volt, azóta a már egyetlen helyen sem lehetett kiadó szobához jutni.A Tennessee államban lévő Nashville városában már hónapokkal ezelőtt foglaltak szállodai szobákat. Az egyik hajózási társaság egyhetes "napfogyatkozás hajóutat szervezett", amelynek során a hajóról lehetett kémlelni az égboltot., állítólag kifejezetten a napfogyatkozás idejére. A reklámjában mindenesetre azt hirdette: "ebben jó sétálni a napfogyatkozás idején". Még, a forgalmazó cég szerint így akartak emlékeztetni a napfogyatkozás idején sötétségbe borult égboltra.Az országutak mentén nagy táblák hívták fel a figyelmet a "Napfogyatkozás Hétfőjére",. A planetáriumok és múzeumok már a múlt héten kitették a táblát, hogy "a napfogyatkozáshoz szükséges szemüvegek már elkeltek".Sokan figyelték a brit Bonnie Tylert, aki erre az alkalomra adta elő A szív teljes napfogyatkozása című dalát, ezt élőben sugározta több televíziós csatorna és internetes portál.A CBN keresztény televízió pedig arról készített műsort, hogy a napfogyatkozás "isten jelzése".A National Geographic televíziós csatornája például az egész napot ennek a témának szentelte. A híres New York-i Times Square-en kivetítőn figyelték a napfogyatkozást, a washingtoni Smithsonian múzeum pedig a vetítés mellé népszerű tudományos előadást is szervezett.A napfogyatkozás helyi idő szerint későn délután "lépett ki" az Egyesült Államok területéről, Dél-Karolinánál. A dél-karolinai atomerőműnél ünnepséggel várták a napfogyatkozás-nézőket, ingyen hotdogokat és fagylaltot szolgáltak fel nekik. Közben pedig olyan dalok csendültek fel, mint a Blue Moon vagy a Here Comes the Sun.