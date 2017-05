Az eutanáziáról akart vitát elindítani öngyilkosságával egy elismert dél-afrikai író

A 77 éves Karel Schoeman, aki a legtermékenyebb és legrangosabb dél-afrikai szerzők közé tartozott, egy bloemfonteini idősotthonban követett el öngyilkosságot hétfőn este. Az ügyvédje által szerdán közzétett búcsúlevele szerint azért vált meg önként az élettől, hogy idős korában senkinek ne legyen a terhére és elősegítse egy nyílt és "alapvető" társadalmi vita megindulását hazájában az öregségről általában, ezen belül az önrendelkezés jogáról a kegyes halált illetően.



A levélből kiderül, hogy az összes jelentősebb dél-afrikai irodalmi díjat - a legrangosabbat, a Hertzogot háromszor is - elnyerő és a Nobel-díj várományosaként is emlegetett Schoeman már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy nem várja meg, amíg magatehetetlenné öregemberré válik, vagy legalábbis megkísérli megelőzni azt. Mint írja, örül, hogy ő maga képes volt meghozni és végrehajtani ezt a döntést.



Az ügyvéd cáfolta azt a híresztelést, hogy az író az ennivaló és a víz megtagadása útján követett volna el öngyilkosságot. Bár Schoeman valóban foglalkozott az önmaga halálra éheztetése lehetőségével, a valóságban valamilyen gyógyszert használt - mondta az ügyvéd a dpa-nak.



A kritikai elismerések ellenére Karel Schoemant aránylag kevéssé ismeri a szélesebb közönség, mert főleg a dél-afrikai lakosságnak csak a 13 százaléka által beszélt, a hollanddal rokon afrikaans nyelven alkotott, nehéz volt a stílusa és tartózkodott a nyilvános szerepléstől.



A fajüldöző rezsim ellenfeleként is ismert Schoeman 19 regény mellett számtalan történelmi, életrajzi, önéletrajzi művet, több útikönyvet írt, és műfordítóként is dolgozott. Regényeit angol, francia, holland, német és orosz nyelvre fordították le, főleg Franciaországban volt népszerű.



Talán a legismertebb regénye az 1972-ben megjelent Promised Land (Az ígéret földje), amelyből 2002-ben mozifilm is készült Jason Xenopoulos rendezésében.