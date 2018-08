Az Európai Unió segítséget nyújt Svédországnak az erdőtüzek megfékezésében

Jelentős segítséget nyújtott az Európai Unió az elmúlt hetekben Svédországnak az erdőtüzek megfékezésében a közösségi polgári védelmi mechanizmus eddigi legnagyobb műveletében - közölte hétfőn az Európai Bizottság.



A brüsszeli testület arról tájékoztatott, hogy a mechanizmus keretében összesen 360 tűzoltót, 67 tűzoltóautót, hét repülőgépet és hat helikoptert mobilizáltak az utóbbi három hétben, ezzel ez az eddigi legnagyobb volumenű, erdőtűz elleni művelet az uniós polgári védelem történetében.



A műveletben jelenleg Dánia, Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Németország, Olaszország, Portugália vesz részt, de segítséget ajánlott Ausztria, Csehország és Törökország is. Az EU 1,2 millió euróval támogatja a személyzet és az eszközök eljuttatását az érintett területre.



"A tagországok ismételten kézzelfogható szolidaritást nyújtottak a polgári védelmi mechanizmuson keresztül. A pusztító svédországi erdőtüzek ismét rávilágítottak a klímaváltozás hatására, illetve arra, hogy új helyzettel állunk szemben" - hangsúlyozta Hrisztosz Sztilianidisz humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos.



Hozzátette: itt az ideje megerősíteni a mechanizmust, hogy a kontinens felkészültebb legyen a hasonló helyzetekre a jövőben.



Svédországot rekordhőség sújtja, erdőtüzeket okozva szerte az országban, még az északi sarkkör térségében is.



Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa a katasztrófahelyzetek kezelését hivatott támogatni, ezen keresztül a tagországi hatóságok segíthetnek egymásnak, az együttműködésben Izland, Montenegró, Norvégia, Szerbia és Macedónia is részt vesz.