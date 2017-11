Az Európai Tanács elnöke cáfolja, hogy megakadtak a brexitről folyó tárgyalások

Forrás: huffingtonpost.co.uk

Donald Tusk szerint nem jutottak holtpontra a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalások. Az Európai Tanács elnöke ezt pénteken Göteborgban mondta újságíróknak, miután megbeszélést folytatott Theresa May brit kormányfővel.Sokkal jobban érzem magam, és biztosabbnak érzem a helyzetet a Theresa May-jel folytatott találkozóm után - mondta Tusk, hozzátéve, hogy úgy látja: "minden lehetséges".

Az EU-csúcs alkalmából Göteborgban tartózkodó két politikus külön találkozón megvitatta, milyen további lépéseket kellene tenni az EU-tagállamok vezetőinek decemberi csúcstalálkozója előtt. Annyiban tudtak egyetértésre jutni, hogy még további munkára van szükség ahhoz, hogy előrelépés történhessen a Brexit-tárgyalásokon. A találkozón áttekintették, eddig mennyit haladtak az állampolgárok jogai, Észak-Írország és a pénzügyi rendezés kérdésében - közölte a brit kormányfő szóvivője.Az EU azt akarja elérni, hogy ezekben a kérdésekben jussanak megállapodásra még mielőtt megkezdenék az egyeztetést a kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről. Ezen a három területen mindeddig nem sikerült sokat előrelépni, ami felvetette annak a lehetőségét is, hogy az ezekről folytatott vita akár jövő évre is átcsúszhat, és decemberben nem kezdik meg a tárgyalásokat a jövőbeli kapcsolatokról.Tusk erről azt mondta: továbbra is lát esélyt arra, hogy időben véglegesíteni tudják a tárgyalások első szakaszát. "Óvatos vagyok, de optmista" - fogalmazott az Európai Tanács elnöke, hozzátéve, hogy jövő pénteken ismét egyeztet a brit kormányfővel.Theresa May Göteborgban Emmanuel Macron francia elnökkel és Stefan Löfven svéd kormányfővel is megbeszélést folytatott, és igyekezett meggyőzni őket arról, hogy Nagy-Britannia teljesíteni fogja EU-tagként vállalt kötelezettségeit.A Reuters hírügynökség megjegyezte: May már régóta mondogatja, hogy London "tartani fogja magát kötelezettségeihez", de uniós tisztségviselők egyre inkább szorgalmazzák, hogy a brit kormányfő áruljon el végre részleteket arról, hogy konkrétan mely kötelezettségekre gondol, és legalább nagy vonalakban vázolja fel az általa javasolt pénzügyi rendezés formáját.Theresa Maynek csökkent a mozgástere a júniusi választások után, és miniszterei közül többen nem szeretnék, ha pontos összeget nevezne meg, mert azzal szerintük London kiadná a kezéből az egyik legnagyobb aduját a tárgyalásokon.