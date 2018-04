Az EU meghosszabbította az emberi jogsértések miatt Iránnal szemben elrendelt szankcióit

További egy évvel meghosszabbította az Európai Unió azoknak a szankcióknak a hatályát, amelyeket az emberi jogok súlyos megsértése miatt rendelt el korábban Iránnal szemben - közölte a tagállami kormányokat tömörítő tanács sajtószolgálata csütörtökön.



Az Európai Unió Tanácsa 2019. április 13-ig hosszabbította meg a korlátozások hatályát, amelyek keretében 82 természetes és egy jogi személy vagyonát zárolták az unióban, előbbiek ezen túlmenően nem is utazhatnak be az EU-ba.



Emellett továbbra is tiltják azon termékek exportját Iránba, amelyeket a rezsim a belső elnyomás céljaira vagy elektronikus megfigyelésre is felhasználhat. Ezen büntetőintézkedéseket 2011-ben rendelte el az Európai Unió az iszlám köztársasággal szemben.