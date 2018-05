Az észak-írországi abortusztilalom ellen tüntettek Belfastban

Az Ír Köztársaságban tartott múlt heti népszavazáson az ír választók kétharmada a terhességmegszakítást gyakorlatilag minden esetben tiltó, 35 évvel ezelőtti alkotmánymódosítás elvetésére voksolt. Azóta számos felhívás hangzott el brit politikusok és női jogvédő szervezetek részéről arra, hogy Észak-Írországban is töröljék el az abortusz szinte teljes tilalmát előíró törvényt.



Észak-Írországban - amely nem része Nagy-Britanniának, de vele együtt alkotja az Egyesült Királyságot a brit korona fennhatósága alatt - a helyi törvény még nemi erőszak vagy vérfertőző kapcsolat következményeként létrejött terhesség esetén sem engedi az abortuszt, és akkor sem, ha a magzatról a szűrővizsgálatokon kiderül, hogy olyan súlyos fejlődési rendellenességekkel jön a világra, amelyek reménytelenné teszik életben maradását.



Az illegális abortuszért életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható Észak-Írországban.



A belfasti felsőbíróság előtt tartott csütörtöki tüntetés számos résztvevője e törvénnyel nyíltan dacolva abortusztablettát vett be, és amikor a rendőrség őrizetbe akarta őket venni, a tömeg ezt megakadályozta. A rendőrök rövid patthelyzet után végül felhagytak az őrizetbe vételi kísérlettel és távoztak a helyszínről.



Eleanor Crossey Malone, az észak-írországi feminista mozgalom vezetője, a tüntetés egyik szervezője a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: Észak-Írországban "középkori" abortusztörvény van érvényben, de az írországi népszavazás után az észak-írországi nők ezt többé nem hajlandók eltűrni.



Hozzátette: a nők Észak-Írországban is rendszeresen használják az Egyesült Királyság más országrészeiben törvényesen beszerezhető abortusztablettát, csak nem beszélnek róla senkinek, mivel életfogytig tartó börtönbüntetést kockáztatnak.



Becslések szerint évente átlagosan ezer nő utazik Észak-Írországból Angliába terhességmegszakítás végett. Az 1967-ben kelt nagy-britanniai abortusztörvény a terhesség 24. hetéig engedélyezi az abortuszt, de e jogszabály hatálya nem terjed ki Észak-Írországra.



Az írországi népszavazás után Leo Varadkar ír miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy amint az írországi törvénymódosítási folyamat végbemegy, az észak-írországi nők Írországban is végeztethetnek majd terhességmegszakítást.



Az észak-írországi abortusztörvény esetleges módosítása a belfasti parlament hatáskörébe tartozna. Tavaly január óta azonban - egyelőre feloldhatatlannak tűnő belpolitikai viták miatt - nem működik Észak-Írországban a brit fennhatóságot pártoló többségi protestáns közösség legnagyobb politikai ereje, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és a britellenes katolikus mozgalom vezető pártja, a Sinn Féin alkotta felekezetközi önkormányzat, így a londoni parlamentnek elvileg módja lenne saját hatáskörében módosítani az észak-írországi abortusztörvényt.



A helyzetet bonyolítja mindazonáltal, hogy a Nagy-Britanniában kormányzó Konzervatív Párt a tavaly júniusi előrehozott választásokon elveszítette addigi alsóházi többségét, és azóta a DUP külső eseti támogatásától függ fennmaradása, a DUP viszont mereven elveti az észak-írországi abortusztörvény enyhítésének gondolatát.