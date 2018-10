Az esőzések okozta áradások miatt többen meghaltak és eltűntek Mallorcán - Már 9 áldozatról tudni

Az özönvízszerű felhőszakadás a sziget keleti részét, elsősorban Sant Llorenc des Cardassar települést érintette, az áldozatok közül négyen ennek a falunak a lakói voltak.



Mateu Puigrós polgármester az Antena3 televízió reggeli műsorában elmondta: kedden késő délután kezdett zuhogni, és akkor még senki sem gondolta, hogy ilyen komoly áradásokat okozhat.



A polgármester akkor még öt halálos áldozatról és öt eltűnt személyről beszélt, azonban számuk azóta is, szinte óráról órára növekszik. Reggelig 25 embert kellett kimenteni, és hárman kerültek kórházba.



Csaknem százan töltötték az éjszakát a közeli város, Manacor sportközpontjában, és több más ideiglenes szálláshelyet is megnyitottak azoknak, akiknek lakhelyét elárasztották vagy megközelíthetetlenné tették a megduzzadt és kiöntött folyók, patakok, amelyek erejét mutatja, hogy járműveket sodortak el.



Az érintett településeken az áradás bokáig érő sarat, elárasztott pincéket, udvarokat, egymásra torlódott és összetört autókat hagyott maga után. Kilenc autóutat le kellett zárni a szigeten.



A Baleár-szigetek kormánya délutáni ülésén várhatóan kezdeményezi a spanyol központi kormányzatnál, hogy a térséget nyilvánítsák katasztrófa sújtotta övezetté, valamint háromnapos gyászt rendelnek el majd el.



A spanyol parlament szerdai ülésnapja kezdetén egyperces néma főhajtással emlékezett az áldozatokra.



Délután az időjárási katasztrófa helyszínére utazik Pedro Sánchez spanyol kormányfő, aki Twitter-oldalán közzétett reggeli bejegyzésében szolidaritását fejezte ki a tragikus áradások halálos áldozatai és minden érintett hozzátartozója felé.



A szigeten zajló mentési munkálatokban a katonaság is nagy erőkkel közreműködik.



A spanyol meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a térségben újabb esőzések várhatók.



Korábban írtuk:

Az özönvízszerű felhőszakadás a sziget keleti részét, elsősorban Sant Llorenç des Cardassar települést érintette, az áldozatok közül négyen ennek a falunak a lakosai voltak.



Mateu Puigrós polgármester az Antena3 televízió reggeli műsorában elmondta: kedden késő délután kezdett zuhogni, és akkor még senki sem gondolta, hogy ilyen komoly áradásokat okozhat.



Megerősítette: öten veszítették életüket, öten eltűntek. 25 embert kellett kimenteni az éjszaka folyamán, és hárman kerültek kórházba.



Csaknem százan töltötték az éjszakát a közeli város, Manacor sportközpontjában, és több más ideiglenes szálláshelyet is megnyitottak azoknak, akiknek lakhelyét elárasztották vagy megközelíthetetlenné tették a megduzzadt és kiöntött folyók, patakok, amelyek erejét mutatja, hogy járműveket sodortak el.



A mallorcai helyi kormányzat arról is tájékoztatott, hogy kilenc autóutat le kellett zárni a szigeten.



Pedro Sánchez spanyol kormányfő Twitter-oldalán közzétett reggeli bejegyzésében szolidaritását fejezte ki a "tragikus áradások" halálos áldozatai és minden érintett hozzátartozója felé.



A szigeten zajló mentésben a katonaság is közreműködik.