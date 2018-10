Az esőzések okozta áradások miatt többen meghaltak és eltűntek Mallorcán

Az özönvízszerű felhőszakadás a sziget keleti részét, elsősorban Sant Llorenç des Cardassar települést érintette, az áldozatok közül négyen ennek a falunak a lakosai voltak.



Mateu Puigrós polgármester az Antena3 televízió reggeli műsorában elmondta: kedden késő délután kezdett zuhogni, és akkor még senki sem gondolta, hogy ilyen komoly áradásokat okozhat.



Megerősítette: öten veszítették életüket, öten eltűntek. 25 embert kellett kimenteni az éjszaka folyamán, és hárman kerültek kórházba.



Csaknem százan töltötték az éjszakát a közeli város, Manacor sportközpontjában, és több más ideiglenes szálláshelyet is megnyitottak azoknak, akiknek lakhelyét elárasztották vagy megközelíthetetlenné tették a megduzzadt és kiöntött folyók, patakok, amelyek erejét mutatja, hogy járműveket sodortak el.



A mallorcai helyi kormányzat arról is tájékoztatott, hogy kilenc autóutat le kellett zárni a szigeten.



Pedro Sánchez spanyol kormányfő Twitter-oldalán közzétett reggeli bejegyzésében szolidaritását fejezte ki a "tragikus áradások" halálos áldozatai és minden érintett hozzátartozója felé.



A szigeten zajló mentésben a katonaság is közreműködik.