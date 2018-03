Az EP is magyarázatot vár Zuckerbergtől a Facebook-felhasználók adataival való visszaélés ügyében

"A Facebooknak egyértelművé kell tennie az 500 millió uniós polgár képviselői előtt, hogy a személyes adataikat nem használják fel a demokrácia manipulálására" - írta Tajani a Twitteren.



Emellett közölte, meghívták Mark Zuckerberget az EP-be, hogy beszámoljon arról, miként használhatott fel a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég több tízmillió Facebook-profilt az amerikai elnökválasztási kampányban.



"Mikor fog magyarázatot adni Mark Zuckerberg, hogy mi történt az adatainkkal?" - tette fel a kérdést Guy Verhofstadt, az EP Brexit-ügyi főtárgyalója a Twitteren, botránynak nevezve a történteket.



Ugyancsak kedden az Európai Bizottság is mielőbbi vizsgálatot sürgetett az ügyben.



Marija Gabriel, a brüsszeli testület digitális gazdaságért felelős tagja hangsúlyozta: "a személyes adatok védelme az Európai Unió fontos alapértéke".



Vera Jourová uniós igazságügyi biztos pedig már hétfőn kijelentette, az eset - amennyiben beigazolódik - "borzasztó", s arról tájékoztatott, hogy Washingtonban fel fogja vetni a kérdést a vállalat, illetve az amerikai kormányzat képviselőivel folytatott találkozóin.



"Az Európai Unió számára elfogadhatatlan a Facebook-felhasználók adatainak politikai célokból való felhasználása" - szögezte le.



Sajtójelentések szerint a londoni székhelyű, de New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analytica 50 millió Facebook-oldal adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül.



A botrány kirobbanása után letiltották a közösségi oldalról a Cambridge Analyticát, melynek alapítói és befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke volt, és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója.