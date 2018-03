Az ENSZ főtitkára szerint a világpolitikai helyzet kezd emlékeztetni a hidegháborúra

Az ENSZ főtitkára szerint olyan helyzet alakult ki a világpolitikában, amely nagymértékben emlékeztet a hidegháborúra, de jelentős különbségek is vannak. António Guterres egy csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy "nagyon nyugtalanítják" a Szkripal-ügy nyomán elhatározott kiutasítások, amelyek miatt az ENSZ-ben szolgáló orosz diplomaták közül is távoznia kellett 12-nek.



A hidegháborúra emlékeztető helyzetben azonban jelentős különbségek is vannak a múlthoz képest. Ezek közül azt említette elsőként, hogy akkoriban két világhatalom volt: az Egyesült államok és a Szovjetunió, amelyek a világot ellenőrizték. Most azonban "a világpolitikának sok, viszonylag független szereplője van, és ezek fontos szerepet játszanak sok konfliktusban" - mondta. A főtitkár a különbségek közül kiemelte, hogy a hidegháború alatt megvoltak "a kapcsolattartás és az ellenőrzés eszközei, hogy el lehessen kerülni a feszültségek fokozódását, és biztosítani lehessen, hogy a dolgok ne kerülhessenek ki az ellenőrzés alól".



Ezeket a mechanizmusokat azóta felszámolták, mert az emberek azt gondolták, hogy véget ért a hidegháború, és nincs ok az aggodalomra - mondta. Ezeket az eszközöket újra létre kell hozni, hogy hatékony kommunikáció legyen a fő potenciális világhatalmak között - tette hozzá. Guterres még azelőtt adott nyilatkozatot a tudósítóknak, hogy Oroszország arányos válaszintézkedéseket - kiutasításokat - jelentett be csütörtökön.