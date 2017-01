Az ekecsiek tényleg elfogták a perselypénzre utazó templomi betörőt

Néhány héttel ezelőtt a rendőrség letartóztatott egy férfit, akit a csallóközi templomokba való betöréssel gyanúsítottak. A férfi akkor beismerte, hogy ő tört be a dunaszerdahelyi Szent György-templomba.A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint az előző hetekben négy templomi betörés történt a Dunaszerdahelyi járásban, konkrétan Ekecsen, Nagymegyeren (ott a református és a katolikus templomba is behatoltak) és Dunaszerdahelyen.Az elkövető minden alkalommal a perselypénzre utazott, legnagyobb zsákmánya körülbelül 200 euró volt, az egyik esetben viszont üres kézzel távozott. A templomi kegytárgyakat békén hagyta, de megesett, hogy beleivott a miseborba.Most azonban kiderült, hogy nem is az a férfi követte el a betöréseket, aki előzőleg beismerő vallomást tett - írja a Parameter . Az igazi tettest, a 20 éves V. Sz.-t Ekecsen kapták el, miután betört a helyi templomba. Az elkövetőt a helyiek fogták el, akik azonnal értesítették a rendőrséget.Azt nem tudni, hogy az előzőleg beismerő vallomást tevő férfi miért vállalta magára a bűntetteket.