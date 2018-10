Az Egyesült Államok több ezer katonát küldhet a mexikói határra a migránskaraván miatt

Az Egyesült Államok több ezer katonát is küldhet a mexikói határra a migránskaraván miatt, bár pontos számukat egyelőre nem határozták meg - közölte egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel hétfőn.



Az illetékes által említett nagyságrend ezáltal jóval meghaladná az előzetes, 800-1000 fős katonai kontingensről szóló értesüléseket.



A Pentagon ugyanakkor nem kommentálta a közlést mondván, hogy a Donald Trump amerikai elnöknek a migránskaraván feltartóztatását célzó erőfeszítéseit támogatni hívatott bevetés még tervezési fázisban van.



Donald Trump egyik legfrissebb Twitter-üzenetében inváziónak nevezte a migránsok menetét, kijelentvén: "A hadsereg már vár rátok". Aláhúzta: senkit sem engednek be, "csak, amennyiben a törvényes utat választják". Mint írta, a migránskaravánban "bandatagok és néhány nagyon rossz ember is van".



Trump korábban is hasonló állításokat fogalmazott meg anélkül, hogy bizonyítékokat támasztotta volna alá kijelentéseit.



Jim Mattis amerikai védelmi miniszter a múlt héten engedélyezte a csapatok és más katonai eszközök telepítését az amerikai-mexikói határra. A miniszter azonban nem említett konkrét számokat a tervezett csapattelepítésre vonatkozóan. Tisztségviselők akkor azt mondták, hogy október 30-tól legkevesebb 800 katonát küldhetnek a határra.



Donald Trump a bevándorlás szigorításával igyekszik támogatást szerezni a Republikánus Pártnak a novemberi időközi választások előtt.



Az amerikai elnök még áprilisban jelentette be, hogy a déli határra küldi a Nemzeti Gárda akár 4000 tagját. Végül 2000-et irányítottak a térségbe, ahol a határőrök tehermentesítését segítik.



Trump ismételten hangsúlyozta, hogy nem engedi be az Egyesült Államokba a Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsok - eltérő becslések szerint 3500-7000 fős - karavánját. A Mexikóban vonuló tömeg létszáma folyton változik ugyanis ahhoz újabb illegális bevándorlók csatlakoznak, mások viszont feladják a megerőltető menetet, illetve élnek a mexikói hatóságok nyújtotta lehetőséggel, és menedékkérelmet nyújtottak be a közép-amerikai államban.