Az Egyesült Államok szíriai központú embercsempész-szervezetet sújt szankcióval

A büntető intézkedéseket az amerikai pénzügyminisztérium jelentette be szerdán, közleménye szerint azok a szíriai központú Barakat nemzetközi bűnszervezetet (TCO) és vezetőjét, Nasif Barakatot érintik.



A szervezet központja a szíriai Homsz városában van, és - a minisztérium közlése szerint - 2013 óta több száz szíriai és libanoni állampolgárt csempészett az Egyesült Államokba a zöldhatáron át, elsősorban az Egyesült Államok délnyugati vidékein. Nasif Barakatot Washington a bűnszervezet teljes - pénzügyi, anyagi, technológiai és általában logisztikai - támogatásáért és irányításáért teszi felelőssé.



"A minisztérium jelentős, nemzetek feletti bűnszövetségnek minősíti az embercsempész-szervezetet, s ezzel fontos lépést tesz a Barakat kiterjedt embercsempész-tevékenységének szétzúzása érdekében Szíriában és világszerte" - olvasható a tárca közleményében, amelyet Sigal Mandelker, a minisztérium terrorellenes küzdelemért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára írt alá.



A büntető intézkedések értelmében mind Nasif Barakat, mind szervezete és a szervezethez tartozó, azonosított emberek amerikai javait zár alá helyezik, esetleges vagyonukat elkobozzák.



Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye arról is tájékoztat, hogy a Barakat és tagjai olyan embercsempészek globális hálózatát működtetik, akik átlagosan 20 ezer dollárért vállalják egy-egy ember átcsempészését. Az összegben benne foglaltatik a hamis útlevél és más hamis dokumentumok készítése is. Nasif Barakat gyakran különféle országokból - beleértve az Európai Unió tagországaiból - csalárd módon szerzett útlevelekkel látja el a migránsokat, így könnyítve meg globális mozgásukat és bejutásukat az Egyesült Államokba. A Barakat bűnszervezet - állapítja meg a washingtoni minisztérium - gyakran használ közismert útvonalakat az embercsempészethez, így például a Szíriából indulókat Libanonon, Törökországon, az Egyesült Arab Emírségeken keresztül utaztatják, majd valamelyik közép-amerikai országból próbálják átcsempészni az Egyesült Államok délnyugati határain.