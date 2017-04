Az Egyesült Államok szankciókra készül Szíria ellen

A floridai Mar-a-Lagóban újságírókkal folytatott beszélgetésénAz amerikai diplomácia vezetője szerint ez azért is kiábrándító, mert azt jelzi, hogy Moszkva változatlanul támogatja Bassár el-Aszad szír elnököt és rendszerét.A szintén Mar-a-Lagóban tartózkodó Steve Mnuchin bejelentette, hogy"Arra számítunk, hogy ezeknek a szankcióknak döntő következményeik lesznek" - fogalmazott a pénzügyi tárca irányítója, hozzátéve, hogy a szankciókkal mindenkit el akarnak rettenteni attól, hogy Szíriával üzleteljen.Közben Washingtonban a törvényhozók - mindkét pártból - támogatásukról biztosították Trump elnök döntését a Szíria elleni légicsapásokról , ám egyúttal azt is kérték, hogy a Fehér Ház terjessze elő stratégiáját a konfliktus átfogó megoldására, és a következő lépéseknél az elnök konzultáljon a kongresszussal. Nancy Pelosi, a képviselőház kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője például Paul Ryan házelnökhöz címzett levelében hívta fel a figyelmet arra, hogy "egy szuverén nemzet elleni katonai erő alkalmazásához az alkotmány értelmében a kongresszus felhatalmazására van szükség".A republikánusok szenátusi frakciójának vezetője leszögezte: "a légicsapások jól eltervezettek és jól végrehajtottak voltak". Mitch McConnell szerint az amerikai lépés "üzenet volt Aszad elnöknek, hogy nem tehet meg büntetés nélkül bármit". A szenátor azt is elmondta, hogy a légicsapások megindítása előtt Mike Pence alelnök telefonon tájékoztatta őt Trump elnök döntéséről.Az amerikai kormányzat tagjai más kongresszusi politikusokat is előzetesen - telefonon - tájékoztattak a várható légicsapásokról. Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke például arról tájékoztatta az újságírókat, hogy őt személyesen Donald Trump elnök és Rex Tillerson külügyminiszter hívta fel. Corker több amerikai televíziónak is interjút adott, s elmondta, hogy a hír hallatán kifejezetten elfogták az érzelmek, ugyanis ő személyesen járt Szíriában, és látogatást tett menekülttáborokban is, jól látta a pusztítást. "Amikor csütörtök este az elnök felhívott, hogy tájékoztasson a várható légicsapásokról, azt mondtam neki, hogy büszke vagyok az országomra. És rá is" - fogalmazott.A kormányzat tagjai nemcsak republikánus, hanem demokrata párti törvényhozókat is előzetesen értesítettek Trump döntéséről.