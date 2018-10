Az Egyesült Államok eleget tesz a nukleáris eszközök felszámolásáról szóló egyezménynek

Az Egyesült Államok teljes mértékben eleget tesz a szárazföldi állomásoztatású közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök (INF) felszámolásáról szóló egyezményben foglaltaknak, de az nem lehet hatékony, ha Oroszország továbbra is és folyamatosan megsérti azt - jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben szerdán.



Jens Stoltenberg, a csütörtökön Norvégiában kezdődő hadgyakorlatról szóló sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az euroatlanti szövetség minden tagországa egyetért abban, hogy az Egyesült Államok az egyezménnyel teljes összhangban cselekszik, problémát az évek óta tapasztalt orosz viselkedés jelent.



A NATO főtitkára azt mondta, noha Oroszország bizonyítottan megszegi az INF-szerződésben rögzített kötelezettségeit, nem számít arra, hogy az európai szövetségesek több nukleáris fegyvert telepítenének válaszlépésként az orosz fenyegetettségre.



A katonai szövetség aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Oroszország nem tartja tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásait, ugyanis egyetlen szerződés sem lehet hatékony, amennyiben csak az egyik fél tartja be a benne foglaltakat - mondta Stoltenberg. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Moszkva évtizedeken át tartó tagadást követően a közelmúltban elismerte egy 9M729 nevű, új rakétarendszer létezését. Bebizonyosodott az is, hogy egyetlen rakétát sem semmisített meg, tehát Oroszország újfent nem adott hiteles tájékoztatást rakétarendszere és haderő-telepítése kapcsán - tette hozzá.



"Nem akarunk új hidegháborút, nem akarunk új fegyverkezési versenyt" - jelentette ki Stoltenberg. A szövetségesek reményüket fejezik ki, hogy Moszkva visszatér a nemzetközi szerződéshez, és átlátható, ellenőrizhető módon eloszlatja a régmúltra visszatekintő nemzetközi aggodalmakat - közölte.



A NATO-főtitkár arról tájékoztatott, hogy a katonai szövetség az elmúlt évek legnagyobb hadgyakorlatát kezdi meg csütörtökön Norvégiában.



A hadgyakorlaton 31 ország 50 ezer katonája vesz részt mintegy 250 repülőgéppel és helikopterrel, 65 hadihajóval és több mint 10 ezer harckocsival. A gyakorlat egy NATO-tagország ellen elkövetett "képzeletbeli, de valószerű" támadásra adandó kollektív reagálást imitál, amellyel a szövetség ellenőrzi az Európa és az Atlanti-óceán feletti csapatmozgás képességét. A november 7-ig tartó hadgyakorlat keretében a katonai szövetség megvizsgálja, milyen hatékonysággal képes megvédeni a lakosságot és területét egy esetleges agresszió esetén.



A hidegháború befejezése óta tartott legnagyobb hadgyakorlat Oroszország tájékoztatásával, megfigyelőinek jelenlétében, teljes átláthatóság mellett zajlik - tette hozzá Stoltenberg.