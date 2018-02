Az ecuadoriak többsége népszavazáson vetette el az elnökök újraválaszthatóságának lehetőségét

A referendumot a latin-amerikai ország jelenlegi államfője, Lenín Moreno kezdeményezte. A baloldali kormánypárt jelöltje tavaly áprilisban nyerte meg az elnökválasztást, akkor Rafael Correa Delgadót váltotta ebben a tisztségben. Moreno ezzel a népszavazási kezdeményezéssel azt akarta megakadályozni, hogy Correa a jövőben ismét a hatalom csúcsára jusson.



Az ecuadori alkotmánybíróság 2014-ben egyhangú döntéssel hagyta jóvá az ország alkotmányának módosítását, amely lehetővé tette az elnök korlátlan újraválaszthatóságát. A módosítást a parlament megszavazta, nem is volt nehéz dolga, hiszen az akkor többségben lévő kormánypárt kezdeményezte a változtatást. Ennek értelmében minden, választás útján elnyerhető pozíció birtokosa, így az elnök is korlátlanul újraválasztható. A módosítás nagy felháborodást váltott ki az ellenzék körében, ugyanis szerinte az a demokrácia alapelveit ássa alá.



Az államfő, a 64 éves Moreno az alelnöki hivatalt látta el Correa elnöksége idején, ez utóbbinak volt a pártfogoltja, de később a két politikus között kiéleződtek az ellentétek, és Moreno népszavazás kezdeményezésével akarta megakadályozni, hogy elődje - aki tíz éven át, 2007-től 2017-ig ült az elnöki székben - ismét indulhasson bármilyen jövőbeni választáson.



Bár vasárnap este még csak a szavazatok részleges összeszámlálása alapján jelentették be, hogy az ecuadoriak több mint 64 százaléka voksolt az újraválaszthatóságot biztosító rendelkezés megszüntetése mellett, a hírügynökségek biztosra vették, hogy a végleges adatok is ezt mutatják majd.